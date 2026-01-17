10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Последние новости рубрики Экономика
17 января 2026 14:00Горьковский автозавод требует почти полмиллиона евро от иностранной компании
17 января 2026 07:12ФНС начала прием деклараций за 2025 год в Нижегородской области
16 января 2026 18:53Концертный зал за 1,5 млрд рублей хотят построить под Нижним Новгородом
16 января 2026 14:28В Нижегородской области продают пять земельных участков на 160 млн рублей
16 января 2026 12:45Более 160 встреч руководства Нижегородской области с бизнес-сообществом состоялось в 2025 году
16 января 2026 12:42Около 15 тысяч нижегородских предпринимателей приняли участие в семинарах контрольных органов в 2025 году
16 января 2026 08:03Нижегородские власти актуализируют ежегодный сбор данных о бизнесе
15 января 2026 19:50Приставы взыскали более 1,4 млрд рублей с Олега Сорокина и его экс-жены
15 января 2026 19:31"Нижавтодорстрой" обязали погасить долги по зарплате до 16 февраля
15 января 2026 18:55Штрафы для безбилетников в Нижегородской области хотят увеличить в 5 раз
Экономика

Горьковский автозавод требует почти полмиллиона евро от иностранной компании

17 января 2026 14:00
Горьковский автозавод требует почти полмиллиона евро от иностранной компании

Горьковский автомобильный завод обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к германской компании Starrag Gesellschaft mit beschrankter Haftung (штабквартира находится в Швейцарии). Сведения об этом размещены в картотеке арбитражных дел.

Ответчик является одним из крупных зарубежных производителей оборудования для обработки металлических и керамических материалов. При этом суть финансовых претензий со стороны нижегородского предприятия в материалах суда не раскрывается.

Согласно заявленным требованиям, ГАЗ рассчитывает взыскать с иностранной компании 493,8 тысячи евро. В пересчете на российскую валюту сумма составляет почти 45 млн рублей.

Рассмотрение иска по существу Арбитражный суд Нижегородской области планирует начать в октябре.

Ранее сообщалось, что еще 1,6 млрд рублей требуют с Volkswagen по долгам Горьковскому автозаводу. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных