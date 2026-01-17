Горьковский автозавод требует почти полмиллиона евро от иностранной компании

Горьковский автомобильный завод обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к германской компании Starrag Gesellschaft mit beschrankter Haftung (штабквартира находится в Швейцарии). Сведения об этом размещены в картотеке арбитражных дел.
Ответчик является одним из крупных зарубежных производителей оборудования для обработки металлических и керамических материалов. При этом суть финансовых претензий со стороны нижегородского предприятия в материалах суда не раскрывается.
Согласно заявленным требованиям, ГАЗ рассчитывает взыскать с иностранной компании 493,8 тысячи евро. В пересчете на российскую валюту сумма составляет почти 45 млн рублей.
Рассмотрение иска по существу Арбитражный суд Нижегородской области планирует начать в октябре.
Ранее сообщалось, что еще 1,6 млрд рублей требуют с Volkswagen по долгам Горьковскому автозаводу.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+