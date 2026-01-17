Горьковский автозавод требует почти полмиллиона евро от иностранной компании Экономика

Горьковский автомобильный завод обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к германской компании Starrag Gesellschaft mit beschrankter Haftung (штабквартира находится в Швейцарии). Сведения об этом размещены в картотеке арбитражных дел.

Ответчик является одним из крупных зарубежных производителей оборудования для обработки металлических и керамических материалов. При этом суть финансовых претензий со стороны нижегородского предприятия в материалах суда не раскрывается.

Согласно заявленным требованиям, ГАЗ рассчитывает взыскать с иностранной компании 493,8 тысячи евро. В пересчете на российскую валюту сумма составляет почти 45 млн рублей.

Рассмотрение иска по существу Арбитражный суд Нижегородской области планирует начать в октябре.

Ранее сообщалось, что еще 1,6 млрд рублей требуют с Volkswagen по долгам Горьковскому автозаводу.