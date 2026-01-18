Нижегородские компании смогут получить статус ответственного предпринимателя

Фото:
В Нижегородской области начался прием заявок от компаний и индивидуальных предпринимателей на включение в реестр ответственных субъектов предпринимательской деятельности. Об этом сообщили в региональном министерстве кадровой политики, которое отвечает за формирование и ведение перечня.
Для получения статуса необходимо соответствовать ряду критериев, включая высокий уровень деловой репутации, социальную и экологическую ответственность.
Как пояснила исполняющая обязанности министра кадровой политики Елена Амосова, внедрение реестра станет инструментом устойчивого развития региона. Он позволит выделить компании, которые заботятся о репутации, соблюдают экологические нормы, развивают корпоративное управление и поддерживают сотрудников и их семьи.
Ключевым условием включения в реестр является высокий балл в индексе деловой репутации: не менее 91 балла для юридических лиц и не менее 101 — для индивидуальных предпринимателей. Также среди требований — отсутствие компании в реестре недобросовестных поставщиков, соблюдение нормативов по использованию вторичного сырья, наличие образовательных программ для студентов вузов и колледжей региона, а также предоставление социальных мер поддержки работникам.
Решение о включении в реестр принимает Совет по вопросам ответственного ведения бизнеса под председательством губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Статус присваивается сроком на один календарный год. Подать заявление можно до 10 февраля 2026 года — лично, по почте или по электронной почте на адрес kadr@nobl.ru. Форму заявления и перечень необходимых документов можно найти на сайте министерства.
Отметим, что в октябре 2025 года лидеров ЭКГ-рейтинга наградили на форуме ответственного бизнеса "СО.ЗНАНИЕ" в Нижнем Новгороде (18+).
