Около 15 тысяч нижегородских предпринимателей приняли участие в семинарах контрольных органов в 2025 году Экономика

Фото: Никита Духник

Около 15 тысяч нижегородских предпринимателей приняли участие в семинарах контрольных органов в 2025 году. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области.

Основные темы таких встреч: порядок проведения проверок, отраслевые нормы законодательства и их изменение, разбор массовых нарушений обязательных требований, проведение профилактических визитов, а также цифровые инструменты взаимодействия с контрольными органами.

«Цифровизация и профилактика нарушений обязательных требований - это важные тренды развития контрольно-надзорной деятельности. Использование мобильного приложения «Инспектор», досудебное обжалование, переписка с инспектором в личном кабинете на «Госуслугах», непосредственное общение с контролерами в рамках профилактических визитов, дистанционный контроль существенно экономят время и средства предпринимателей, снижая в конечном итоге нагрузку на добросовестный бизнес. Поэтому разъяснительная работа контрольных органов по указанным темам очень актуальна. Подобные встречи очень востребованы у бизнеса – за год число их участников увеличилось более чем на 15 процентов», — рассказала заместитель министра экономического развития и инвестиций Нижегородской области Алевтина Еремина.

Всего в регионе за год состоялось свыше 270 семинаров, в том числе в онлайн-формате. Анонсы встреч с бизнесом по разъяснению обязательных требований законодательства публикуются на сайтах и в соцсетях контрольных органов, тематических группах органов МСУ с предпринимателями.

Записаться на профилактический визит и поставить оценку проведенному мероприятию можно в личном кабинете на портале «Госуслуги», скачать мобильное приложение «Инспектор», направить жалобу в контрольный орган, оспорить присвоенную категорию риска или подать ходатайство о продлении срока исполнения предписания . Кроме того, в регионе действует сервис самопроверок бизнеса «Электронный инспектор». Он позволяет юридическим лицам и предпринимателям анонимно проверять свою деятельность на соответствие требованиям закона.

Напомним, что с 2025 года деятельность по поддержке бизнеса стала частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина.