Средняя цена новых автомобилей в Нижегородской области снизилась на 20% Экономика

Фото: Александр Воложанин

В 2025 году средняя стоимость нового автомобиля в Нижегородской области упала на 20% и составила 2,51 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Авто.ру Оценка", основанные на анализе размещенных за год объявлений.

Как отмечают специалисты, в начале прошлого года российский рынок новых автомобилей столкнулся с падением продаж и избытком складских запасов, что привело к стабильному снижению средней стоимости машин с марта по август.

Однако во второй половине года тренд изменился. На ситуацию повлияло укрепление позиций новых отечественных брендов, включая марки Tenet и Solaris, а также рост цен на автомобили текущего модельного года.

Так, по итогам 2025 года средняя цена нового китайского автомобиля в России выросла на 8,3% — до 3,82 млн рублей. В сегменте отечественных марок рост оказался ещё более выраженным: средняя стоимость поднялась на 22%, достигнув 1,95 млн рублей.

В то же время в Нижегородской области был зафиксирован обратный тренд. Регион оказался в числе тех, где средняя цена новых машин снизилась. Наибольшее удешевление за год показали модели Chery Tiggo 9 (-11,1%; до 4,46 млн рублей), Jaecoo J7 (-5,7%; до 3,26 млн рублей) и Lada Vesta (-3,7%; до 1,84 млн рублей).

В списке моделей, напротив, продемонстрировавших рост цен, оказались Chery Tiggo 7 Pro Max (+8,6%; до 3,32 млн рублей), Lada Largus (+7,9%; до 1,88 млн рублей) и Haval F7 (+6,2%; до 3,4 млн рублей).

Ранее сообщалось, что Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору для российских автопроизводителей. Напомним, новый порядок расчёта утильсбора вступил в силу в России с 1 декабря.