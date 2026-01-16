Более 160 встреч руководства Нижегородской области с бизнес-сообществом состоялось в 2025 году Экономика

Фото: Никита Духник

Более 160 встреч руководства Нижегородской области с бизнес-сообществом состоялось в 2025 году.

Встречи бизнеса с губернатором, его заместителями и главами муниципалитетов проводятся в регионе регулярно с 2018 года. На встречах решаются вопросы разной степени сложности, рассматриваются предложения об упрощении и удобстве ведения предпринимательской деятельности. В 2025 году в таких встречах приняли участие более 4 тысяч человек, в том числе представители промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, деловых объединений, исполнительных органов, муниципальных образований и институтов развития.

«В непростое с экономической точки зрения время от нас требуется еще больше вовлеченности в проблемы предпринимателей, поэтому прямой диалог – важный лично для меня формат. Очень ценю открытость и предельную конструктивность нижегородского бизнеса на таких встречах. Предприниматели обозначают «болевые» точки и обращают наше внимание в том числе на системные вопросы», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Часть вопросов, которые обозначил бизнес на встрече с губернатором в ноябре, нашла решение уже к концу 2025 года. Так, например, исполнительные органы организовали взаимодействие между ООО «Строймеханизация» и ресурсоснабжающей организацией, что помогло урегулировать имеющиеся разногласия и заключить договор о присоединении к сетям.

Кроме того, для поддержки животноводческого хозяйства предприятия АО «Тепелево» правительство начало процедуру перевода федерального земельного участка в региональную собственность для последующего предоставления земли в аренду инвестору.

«Мы регулярно встречаемся с бизнесом и стараемся оперативно реагировать на озвученные вопросы. По обращениям предпринимателей корректируются региональные меры поддержки и «донастраиваются» административные процессы. Среди частых тем – сокращение сроков подключения предприятий к инженерным сетям, снятие избыточных согласовательных процедур при запуске новых производств и расширение действующих площадок. Кроме того, в Нижегородской области действует платформа «обратной связи» на «Госуслугах», запущена горячая линия для бизнеса с коротким номером «0052», - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Озвученные на встречах вопросы могут быть решены не сразу из-за их сложности, многоэтапности, большого числа ведомств, которые задействованы в разрешении ситуации. Тем не менее, ни один из этих вопросов не остается без внимания, и каждый из них находится на контроле до окончательного разрешения.

Для решения спорных вопросов, которые возникают у бизнеса, в Нижегородской области также действует инвестиционный комитет (совет по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области). Подать заявку на обсуждение совета можно, используя форму на инвестиционном портале региона. Инвесткомитет — элемент регионального инвестиционного стандарта. Задача инвестстандарта — создание условий для успешной реализации инвестпроектов, сокращение пути инвестора от возникновения идеи до осуществления капиталовложений.

Напомним, что Нижегородская область занимает 2-е место Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).

С 2025 года деятельность по поддержке бизнеса стала частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина.