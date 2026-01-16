10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
16 января 2026 12:45Более 160 встреч руководства Нижегородской области с бизнес-сообществом состоялось в 2025 году
16 января 2026 12:42Около 15 тысяч нижегородских предпринимателей приняли участие в семинарах контрольных органов в 2025 году
16 января 2026 08:03Нижегородские власти актуализируют ежегодный сбор данных о бизнесе
15 января 2026 19:50Приставы взыскали более 1,4 млрд рублей с Олега Сорокина и его экс-жены
15 января 2026 19:31"Нижавтодорстрой" обязали погасить долги по зарплате до 16 февраля
15 января 2026 18:55Штрафы для безбилетников в Нижегородской области хотят увеличить в 5 раз
15 января 2026 18:26Краснодарский девелопер вложит более 100 млрд рублей в застройку Новинок
15 января 2026 17:01Нижегородская компания по выпуску продукции из стеклопластика присоединилась к "Производительности труда"
15 января 2026 16:12ВТБ: выдачи автокредитов в 2025 году составили 1,7 трлн рублей
15 января 2026 16:00Люлин призвал бизнесменов оказывать поддержку многодетным семьям
Экономика

Более 160 встреч руководства Нижегородской области с бизнес-сообществом состоялось в 2025 году

16 января 2026 12:45 Экономика
Более 160 встреч руководства Нижегородской области с бизнес-сообществом состоялось в 2025 году

Фото: Никита Духник

Более 160 встреч руководства Нижегородской области с бизнес-сообществом состоялось в 2025 году.

Встречи бизнеса с губернатором, его заместителями и главами муниципалитетов проводятся в регионе регулярно с 2018 года. На встречах решаются вопросы разной степени сложности, рассматриваются предложения об упрощении и удобстве ведения предпринимательской деятельности. В 2025 году в таких встречах приняли участие более 4 тысяч человек, в том числе представители промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, деловых объединений, исполнительных органов, муниципальных образований и институтов развития.

«В непростое с экономической точки зрения время от нас требуется еще больше вовлеченности в проблемы предпринимателей, поэтому прямой диалог – важный лично для меня формат. Очень ценю открытость и предельную конструктивность нижегородского бизнеса на таких встречах. Предприниматели обозначают «болевые» точки и обращают наше внимание в том числе на системные вопросы», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

 Часть вопросов, которые обозначил бизнес на встрече с губернатором в ноябре, нашла решение уже к концу 2025 года. Так, например, исполнительные органы организовали взаимодействие между ООО «Строймеханизация» и ресурсоснабжающей организацией, что помогло урегулировать имеющиеся разногласия и заключить договор о присоединении к сетям.

 Кроме того, для поддержки животноводческого хозяйства предприятия АО «Тепелево» правительство начало процедуру перевода федерального земельного участка в региональную собственность для последующего предоставления земли в аренду инвестору.

«Мы регулярно встречаемся с бизнесом и стараемся оперативно реагировать на озвученные вопросы. По обращениям предпринимателей корректируются региональные меры поддержки и «донастраиваются» административные процессы. Среди частых тем – сокращение сроков подключения предприятий к инженерным сетям, снятие избыточных согласовательных процедур при запуске новых производств и расширение действующих площадок. Кроме того, в Нижегородской области действует платформа «обратной связи» на «Госуслугах», запущена горячая линия для бизнеса с коротким номером «0052», - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Озвученные на встречах вопросы могут быть решены не сразу из-за их сложности, многоэтапности, большого числа ведомств, которые задействованы в разрешении ситуации. Тем не менее, ни один из этих вопросов не остается без внимания, и каждый из них находится на контроле до окончательного разрешения.

Для решения спорных вопросов, которые возникают у бизнеса, в Нижегородской области также действует инвестиционный комитет (совет по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области). Подать заявку на обсуждение совета можно, используя форму на инвестиционном портале региона. Инвесткомитет — элемент регионального инвестиционного стандарта. Задача инвестстандарта — создание условий для успешной реализации инвестпроектов, сокращение пути инвестора от возникновения идеи до осуществления капиталовложений.

Напомним, что Нижегородская область занимает 2-е место Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).

С 2025 года деятельность по поддержке бизнеса стала частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных