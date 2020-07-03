"Правительство региона сможет минимизировать неудобства из-за строительства развязки Циолковского", - Василий Суханов Общество

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, заместитель председателя комитета по транспорту и туризму Василий Суханов прокомментировал строительство транспортной развязки на улице Циолковского, которое начнется 1 августа:

"О необходимости строительства этой транспортной развязки говорили очень давно и о том, что надо решать проблему улицы Федосеенко. У нас в том направлении очень сильный автомобильный трафик, большой пассажиропоток. При этом значительная часть территории района из-за нерешенной транспортной проблемы практически отсечена", - объяснил Василий Суханов.

"Кроме того, в последние годы Сормово активно развивается в пригородном направлении. В той стороне находятся Балахна, Заволжье, Горьковское море. Это очень популярная курортная зона, и у многих нижегородцев там находятся либо дачи, либо они ездят отдыхать на турбазы", - добавил он.

"Наконец-то, сейчас мы подошли к тому, что благодаря правительству и губернатору Нижегородской области Глебу Никитину эта проблема начала решаться. Понятно, что на время строительства будут неудобства, связанные с тем, что эта транспортная магистраль будет ограничена в своей пропускной способности. Но давайте вспомним тот период, когда мы строили мост через Волгу. Все ругались, были недовольны, но, тем не менее, теперь мы радуемся и с удовольствием наблюдаем, как достраивается уже вторая очередь (Борская транспортная система, - прим. ред.)", - говорит депутат.

"Поэтому надо просто потерпеть с уверенностью в том, что скоро, действительно, станет гораздо удобнее жителям Сормова и всем, кто в той части города работает или часто бывает. Сократится время в пути, появится удобная логистика, соответственно, повысится привлекательность покупки жилья в Сормовском районе", - считает он.

По мнению Василия Суханова, правительство Нижегородской области накопило большой опыт в решении острых транспортных вопросов.

"Вспомните, насколько профессионально была решена проблема организации движения во время чемпионата мира по футболу, насколько грамотно решалась проблема со строительством Волжского моста. Поэтому надо объективно довериться опыту правительства региона, которое, я уверен, найдёт лучшие варианты, чтобы минимизировать неудобства нижегородцев из-за строительства транспортного узла", - подытожил Василий Суханов.