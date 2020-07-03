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Общество

"Теплоэнерго" объяснило причину потоков горячей воды на Ульянова в Нижнем Новгороде

21 июля 2020 16:46  [112] Общество

Фото: Google maps

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Потоки горячей воды хлынули сегодня на улице Ульянова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают очевидцы.

Трубу прорвало рядом с Нижегородским государственным педагогическим университетом им. Козьмы Минина.

Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в "Теплоэнерго", сегодня компания проводит в городе гидравлические испытания тепловых сетей, направленные на выявление дефектов трубопроводов.

При этом, согласно технологии, вода в сеть подается пониженной до +40° температуры.

"Это необходимые мероприятия для обеспечения бесперебойной поставки тепловой энергии жителям в предстоящем отопительном сезоне. Выявляемые повреждения устраняются в кратчайшие сроки", - сообщили в компании.

То есть, сейчас сотрудники "Теплоэнерго" заполняют сети теплой водой и выясняют, есть ли на трубопроводах дефекты. Если таковые имеются, что они дают о себе знать (как в случае на ул.Ульянова). Выявив этот дефект, специалисты сразу устраняют его.

Напомним, фонтан горячей воды бил из асфальта на ул. Володарского в Нижнем Новгороде 16 июня 2020 года.

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