"На месте шламонакопителя "Белое море" теперь чистая зеленая территория" - Владислав Атмахов

Председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экологии и природопользованию Владислав Атмахов прокомментировал рекультивацию шламонакопителя в Дзержинске
"Благодаря решению проблем с объектами накопленного экологического ущерба на месте шламонакопителя "Белое море" теперь образовалась чистая зеленая территория", - рассказал Владислав Атмахов.
"Обеспечение финансирования позволило реализовать проект утилизации данного объекта. Государство обратило серьезное внимание на подобные проблемы, и мы смогли заняться процессом рекультивации, очистки территорий. Сейчас комитет по экологии и природопользованию участвует в контроле исполнения данного поручения правительства. Конечно, не на всех объектах все проходит идеально, но работа ведется везде", - добавил он.
Владислав Атмахов сказал также, что Законодательное собрание постоянно получает сведения о ходе ликвидации объектов накопленного экологического ущерба от регионального министерства экологии и от непосредственных исполнителей работ.
"В целом нас устраивает то, как ведутся работы на объектах в Нижегородской области", - подытожил депутат.
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