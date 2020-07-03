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Происшествия

Житель Починковского района получил 9 лет колонии за попытку убийства продавца магазина

23 июля 2020 10:17  [61] Происшествия

Фото: архивное фото мэрии Ярославля

Житель Починковского района получил 9 лет колонии за попытку убийства продавца магазина. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области 23 июля 2020 года.

В суде установлено, что в августе 2019 года супруги в состоянии алкогольного опьянения пришли в магазин, где между ними и продавцом произошла ссора. После чего мужчина вернулся домой, потом снова пришел в магазин и выстрелил дробью в продавца, затем супруги ушли.

Потерпевшей была своевременно оказана медицинская помощь, врачей вызвали случайные прохожие.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил злоумышленнику 9 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима за преступление по ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство).

Следует отметить, что 57-летний мужчина ранее судим за убийство, освободился в 2016 году по отбытии наказания.

Приговор в законную силу не вступил.

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