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Житель Починковского района получил 9 лет колонии за попытку убийства продавца магазина. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области 23 июля 2020 года.
В суде установлено, что в августе 2019 года супруги в состоянии алкогольного опьянения пришли в магазин, где между ними и продавцом произошла ссора. После чего мужчина вернулся домой, потом снова пришел в магазин и выстрелил дробью в продавца, затем супруги ушли.
Потерпевшей была своевременно оказана медицинская помощь, врачей вызвали случайные прохожие.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил злоумышленнику 9 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима за преступление по ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство).
Следует отметить, что 57-летний мужчина ранее судим за убийство, освободился в 2016 году по отбытии наказания.
Приговор в законную силу не вступил.
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