Глеб Никитин предложил разработать отдельный федеральный проект по мониторингу окружающей среды Политика

Губернатор Нижегородской области, руководитель рабочей группы Государственного совета по направлению "Экология и природные ресурсы" Глеб Никитин предложил разработать отдельный федеральный проект по мониторингу окружающей среды.

Как сообщает пресс-служба губернатора, вопрос контроля за экологической обстановкой обсуждался на заседании профильной рабочей группы Госсовета.

"Объективные знания о состоянии атмосферного воздуха, водных объектов, почв необходимы, в том числе для оценки эффективности тех мероприятий, которые реализуются в рамках национального проекта "Экология", - сказал Глеб Никитин.

"У нас есть возможность подключить к развитию данного направления нацпроекта дополнительные ресурсы. Например, в Нижегородской области действует Научно-образовательный центр мирового уровня, созданный благодаря национальному проекту "Наука". Одним из его приоритетов как раз и является подготовка предложений по мониторингу состояния окружающей среды. Создание цифровой системы контроля важно для всех жителей России", - добавил глава региона.

Напомним, основной темой заседания рабочей группы Государственного совета стала корректировка национального проекта "Экология". Заседание открыл помощник президента РФ, секретарь Государственного совета Российской Федерации Игорь Левитин. С приветственным словом к участникам обратился министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Участие в мероприятии приняли главы регионов России, представители общественных организаций, деловых объединений и бизнеса.