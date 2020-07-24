Концепцию создания Музейной набережной обсудили в Нижнем Новгороде Культура и отдых

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Экспертный семинар "Музейная набережная": концептуальные основания и проектные решения" организовали 24 июля в Нижнем Новгороде на площадке Волго-Вятского филиала Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина ("Арсенал"). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, концепция разрабатывается в рамках подготовки к празднованию 800-летия со дня основания Нижнего Новгорода, которое будет отмечается в 2021 году.

По словам заместителя министра культуры региона Натальи Сухановой, требуется выстроить такую систему взаимодействия музеев, чтобы они были не просто соседями, а "единым организмом с общими задачами". При этом она подчеркнула, что среди учреждений должна сохраняться здоровая конкуренция.

"Коллаборация музеев, обновленные общественные пространства Верхневолжской набережной и Александровского сада, развитие сервиса, навигации, логистики, системы информирования и событийной повестки – все это позволит расширить аудиторию культурных учреждений и создать в центре города полноценный музейный кластер", – прокомментировала чиновник.

Планируется, что концепцию культурного кластера "Музейная набережная" разработают в ходе серии экспертных семинаров к концу 2020 года.

В частности, на территории Верхне-Волжской набережной и в непосредственной близости к ней исторически сложился культурный кластер, в который входят Нижегородский кремль, "Арсенал", Дом Сироткина – филиал Нижегородского государственного художественного музея, Усадьба Рукавишниковых – главное здание Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, Государственный Литературный музей А. М. Горького, а также экспозиции вузов – Музей речного флота при Волжском государственном университете водного транспорта и Музей науки "Нижегородская радиолаборатория" ННГУ им. Н. И. Лобачевского.