Ремонт спортзалов к учебному году по проекту "Детский спорт" пройдет в 10 нижегородских сельских школах Общество

Фото: Пресс-служба Единой России

Капитальный ремонт спортивных залов к новому учебному году в рамках проекта "Детский спорт" партии "Единая Россия" запланирован в 10 сельских школах Нижегородской области. Об этом сообщил региональный координатор проекта, председатель правления областного отделения "Федерация КУДО России" Владимир Поддымников-Гордеев во время инспекционной поездки в Арзамасский район.

Координатор вместе с активистами проверил качество ремонта в Березовской средней школе, пообщался с руководством учебного заведения, преподавателями и родителями учеников.

Как рассказал директор образовательного учреждения Александр Мамонов, в школе учатся 460 ребят из Березовки и еще семи поселений Арзамасского района. Раньше в здании, построенном в 1982 году, проводились только текущие ремонты. Спортивный зал уже не отвечал требованиям не только для проведения занятий, но безопасности.

Сегодня ремонтные работы уже на финишной прямой. В спортзале отремонтировали крышу, заменили систему отопления, освещение, окна, отремонтировали стены, постелили специальное напольное покрытие. Также ремонт был проведен в тренерской комнате и помещении для спортинвентаря. На обновление спортзала в Березовской школе выделено более 2 млн рублей. Кроме того, за счет экономии часть средств была направлена на оборудование тренажерной площадки во дворе школы.

"Ремонтные работы проведены качественно и в срок. И это не просто косметический ремонт, а масштабная капитальная реконструкция. У меня сегодня очень яркие впечатления, потому что я впервые увидел школьный зал с напольным покрытием, как в крупных стационарных ФОКах. Спортивный зал соответствует всем требованиям не только для занятий физкультурой, но и для соревнований. Думаю, что обязательно в этом районе будут проходить большие спортивные праздники, в том числе и по проекту "Детский спорт", - поделился впечатлениями Владимир Поддымников-Гордеев.

Координатор партпроекта отметил, что мониторинг школ, попавших в проект, продолжится, будут проверены все отремонтированные спортивные залы. В этом году участниками проекта стали 11 сельских школ (10 – капитальный ремонт спортзала, в одну приобретут спортивное оборудование). Объем финансирования превысил 22 млн рублей.

"Этот проект очень востребован, потому что приносит ощутимые результаты. Большинство спортивных школьных залов не ремонтировались десятки лет, а в небольших поселениях они зачастую являются центром спортивной жизни. И наша задача, сделать так, чтобы и дети, и взрослые, занимались в комфортных условиях, независимо от того, где они живут – в большом городе или маленьком селе. Сделать занятия физкультурой и спортом для всех наших жителей более доступными и привлекательными", - пояснил Владимир Поддымников-Гордеев.

СПРАВКА:

Партийный проект "Детский спорт" реализуется в Нижегородской области с 2016 года. За это время в нем приняли участие почти 80 сельских школ. В рамках проекта ежегодно осуществляется капитальный ремонт спортзалов, раздевалок, душевых, тренерских комнат и обновление спортивной материально-технической базы.