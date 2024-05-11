Нижегородские ученые разработали технологию реабилитации военнослужащих с ПТСР Общество

Фото: пресс-служба ПИМУ

Сотрудники кафедры психиатрии Приволжского исследовательского медицинского университета разработали технологию реабилитации участников боевых действий, которые страдают посттравматическим стрессовым расстройством. Как сообщает пресс-служба вуза, изобретение входит в программу "Приоритет 2030" национального проекта "Наука и университеты".

Технология предоставляет собой беспристрастную автоматизированную оценку наличия посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у участника боевых действий.

Диагностика проводятся двумя способами: с помощью психологических тестов и путем анализа неконтролируемых психофизиологических реакций, которые регистрируются при помощи датчика. Использование технологий поможет военнослужащим, которые возвращаются из зоны СВО, быстрее адаптироваться к мирной жизни и вернуться в социум.





Посттравматическое стрессовое расстройство — это психологическое состояние. Оно проявляется после переживания сильного психотравмирующего события. Чаще всего симптомы ПТСР проявляются спустя 3-6 месяцев после травмы. Они представляют из себя яркие воспоминания или сновидения о стрессовом событии, которые ощущаются как реальные. Страдающий ПТСР может реагировать на страх паникой, дрожью или агрессией. Кроме того, всё это сопровождается постоянным нервным напряжением, испугом, депрессией, нередко появляются суицидальные мысли.

Согласно проведенным ранее исследованиям, общая частота ПТСР составляет 28% у ветеранов и участников боевых действий. По словам руководителя проекта, заведующей кафедрой психиатрии ПИМУ Лалы Касимовой, во время диагностики участников боевых действий в Афганистане, ПТСР выявляли у 17-19% комбатантов. В настоящее время, исследования российских военнослужащих показало, что признаки ПТСР наблюдается 40% солдат.

Реабилитируемого обучают технике релаксационного дыхания и основам саморегуляции в стрессовых условиях. Затем его погружают в виртуальную реальность, где с помощью компьютерной симуляции военнослужащий с ПТСР погружается в стрессовую ситуацию (боевые действия) в безопасной и контролируемой среде.

Всего в реабилитационную программу входит 10 приватных сеансов наглядной психотерапии. Цель такой терапии — оказать помощь участнику боевых действий справиться с негативными эмоциями и стрессовыми ситуациями, которые приводят к сильной тревоге или панике. В рамках проекта обследование прошли почти 100 участников с ПТСР и без него. В настоящее время разработка проходит тестирование. Ожидается, что ее внедрение начнется в 2025 году.

Ранее сообщалось, что первый медицинский онлайн-атлас создали в нижегородском вузе.