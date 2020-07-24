Реализацию партпроектов "Единой России" проверили в Кстовском районе Общество

Фото: Пресс-служба НРО Единой России

Мониторинговая группа под председательством заместителя секретаря НРО партии "Единая Россия", депутата Законодательного собрания Нижегородской области Владимира Солдатенкова проверила ход работ на социальных объектах в Кстовском районе. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

В инспекционном объезде приняли участие депутаты, представители районной администрации, местного отделения партии, общественные контролеры.

В средней школе №2 города Кстова ведется капитальный ремонт кровли. Стоимость работ – почти 5 млн рублей, средства выделены в рамках партийного проекта "Новая школа".

Как заявила региональный координатор партпроекта "Новая школа", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Марина Еминцева, большая часть работ уже выполнена, на данном этапе замечаний по качеству нет, к приемке перед началом учебного года школа успевает.

"Детские учреждения – школы, детские сады – в зоне повышенного внимания, ответственность за них высокая, контроль серьезный. Наши депутаты на округах, где есть такие объекты, находятся на постоянной связи с администрацией, руководством образовательных учреждений, следят за процессом. Если есть изменения, все решается в рабочем порядке", - отметила координатор партпроекта.

Также мониторинговая группа проверила ход работ на Лукерьинском пруду. Реконструкция общественного пространства началась в прошлом году в рамках партпроекта "Городская среда". На первом этапе проведена очистка прибрежной зоны, обустроены пешеходные дорожки и смотровые площадки; оборудовано уличное освещение, установлены арт-объекты, скамьи, урны. Сейчас идет подготовка к благоустройству второй очереди.

"На данный момент идут берегоукрепительные работы, планировка второй очереди. Кадастровые инженеры разметили тропиночную сеть, в ближайшие дни начнем ее прокладывать. На территории появится велодорожка, детская площадка, спортивный комплекс, шезлонги и даже площадка для выгула собак. Также установим светильники, лавочки и урны. Финансирование – более 16 млн рублей", - рассказал начальник отдела благоустройства Кстовского района Сергей Морозов.

Заместитель секретаря регионального отделения партии Владимир Солдатенков отметил, что благоустройство пруда даст новый сценарий по использованию территории: велодорожки, спортивная площадка, детский городок, архитектурные формы

"Я не первый раз приезжаю в Кстово на объекты благоустройства. Город рабочий, и хочется, чтобы у людей была возможность комфортно отдыхать в красивых местах. Эффективное благоустройство – дорогостоящий проект, поэтому важно, чтобы эти пространства наполнялись содержанием, чтобы место работало. Поэтому мы не только просим жителей выбрать территорию, но обсуждаем с ними, что они хотят здесь видеть, чтобы их досуг и отдых был приятным и интересным. Привлекаем общественных контролеров во время проведения работ. "Городская среда" - это любимый проект. Он не просто меняет облик наших городов и поселков, а дает импульс к их развитию, создает новую атмосферу", - сказал он.

Как пояснили в пресс-службе, мониторинг реализации партийных проектов проходит по всему региону. Партийные комиссии проверяют благоустройство общественных пространств, строительство и ремонт дорог, учреждений образования и культуры.