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ЦРТС объяснил перебои в работе автобуса №225 до Кстова

21 июля 2026 09:35 Общество
ЦРТС объяснил перебои в работе автобуса №225 до Кстова

Фото: Александр Воложанин

Жители Нижнего Новгорода пожаловались на перебои в работе автобусного маршрута №225, следующего между автостанцией «Сенная» и Кстовом.

По словам пассажиров, в последнее время автобус выходит на линию всего несколько раз в день, а узнать актуальное расписание стало сложнее после закрытия канала в Max, где его публиковали ежедневно.

Из-за этого у некоторых жителей возникли вопросы, не прекратил ли маршрут свою работу.

В Центре развития транспортных систем в ответ на комментарии в соцсетях сообщили, что маршрут №225 продолжает работать и отменять его не планируется. Перебои с рейсами могут происходить из-за болезни водителей, технических неисправностей автобусов и нехватки кадров.

«К сожалению, не всегда имеется возможность компенсировать недовыпуск автобусов, что негативно сказывается на регулярности движения», — добавили в ЦРТС.

При этом перевозчик ООО «Авто Футболистов» занимается ремонтом автобусов, старается сократить количество технических неисправностей и продолжает набирать новых водителей.

Ранее сообщалось, что нижегородский автобус №92 изменит конечную остановку с 27 июля.

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Теги:
автобусы Кстово ЦРТС
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