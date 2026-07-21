ЦРТС объяснил перебои в работе автобуса №225 до Кстова Общество

Фото: Александр Воложанин

Жители Нижнего Новгорода пожаловались на перебои в работе автобусного маршрута №225, следующего между автостанцией «Сенная» и Кстовом.

По словам пассажиров, в последнее время автобус выходит на линию всего несколько раз в день, а узнать актуальное расписание стало сложнее после закрытия канала в Max, где его публиковали ежедневно.

Из-за этого у некоторых жителей возникли вопросы, не прекратил ли маршрут свою работу.

В Центре развития транспортных систем в ответ на комментарии в соцсетях сообщили, что маршрут №225 продолжает работать и отменять его не планируется. Перебои с рейсами могут происходить из-за болезни водителей, технических неисправностей автобусов и нехватки кадров.

«К сожалению, не всегда имеется возможность компенсировать недовыпуск автобусов, что негативно сказывается на регулярности движения», — добавили в ЦРТС.

При этом перевозчик ООО «Авто Футболистов» занимается ремонтом автобусов, старается сократить количество технических неисправностей и продолжает набирать новых водителей.

Ранее сообщалось, что нижегородский автобус №92 изменит конечную остановку с 27 июля.