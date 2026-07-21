Дезинсектор Меньшиков рассказал, откуда берутся клопы даже в чистых квартирах Общество

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Клопы — это маленькие кровососущие насекомые, от которых не застрахован никто. Они могут появиться даже в самой чистой квартире. Клопов можно привезти из поездок, занести с подержанной мебелью или одеждой, а также они могут проникнуть от соседей. Об этом рассказал дезинсектор Алексей Меньшиков в беседе с 360.ru.

Как клопы попадают в квартиры

Клопы очень маленькие, и их личинки еще меньше. Они легко цепляются за одежду, и человек может сам принести их в дом. Это может произойти при поездках на общественном транспорте или перелётах. Один раз Алексей Меньшиков сам столкнулся с этой проблемой: он остановился в общежитии около вокзала и почувствовал запах химии, которой травят клопов. Подняв матрас, он увидел чёрные точки и живых особей.

Эксперт подчеркнул, что достаточно сесть в маршрутке на место человека, у которого есть клопы, чтобы принести их к себе домой. Даже ребёнок, который ездил в летний лагерь, может привезти клопов домой. Понять, что клопы появились, можно только через несколько месяцев."Поэтому самый главный совет после поездки — всю одежду бросить в стирку, или пропылесосить, или даже оставить на солнце", — посоветовал дезинсектор.

Как понять, что в доме появились клопы

Клопы предпочитают кусать спящих людей. В отличие от комаров, которые оставляют один след, укусы клопов представляют собой цепочку из нескольких следов. «Он ползёт, кусает, пьёт и ползёт дальше, потом снова кусает, пьёт и ползёт, никуда не сворачивая», — предупредил Меньшиков.

Чаще всего от клопов страдают дети и животные. Если они плохо спят или становятся раздражительными, это может быть признаком присутствия этих насекомых. У взрослых укусы клопов могут вызывать кожный дерматит. Однако, если клопы маленькие, степень раздражения может быть незначительной, и многие даже не замечают укусов. Поэтому важно регулярно осматривать квартиру.

Где прячутся клопы

В первую очередь нужно обратить внимание на кровать. Поднимите матрас и осмотрите швы, стыки дерева и ткани. Чаще всего клопы прячутся именно там.

Когда клопы растут, они сбрасывают панцирь. Если вы видите прозрачные хитиновые «костюмчики», это значит, что они уже прошли первую стадию размножения. Поэтому ищите тёмно-коричневых, бордовых или красных клопов — есть разные подвиды, предупредил Меньшиков.

Ещё один признак наличия клопов — чёрные точки на рейках кровати, плинтусах или обоях. Это переваренная кровь. Жёлтые пятнышки в разных местах — следы мочеиспускания насекомых.

Чем опасны клопы в доме

Основные опасности связаны с укусами клопов и их последствиями. Укусы вызывают зудящие покраснения, которые могут держаться несколько дней. У некоторых людей развивается аллергическая реакция, а постоянное расчёсывание приводит к воспалению кожи и бактериальной инфекции.

Кроме того, клопы могут негативно влиять на психику. Из-за их ночной активности домочадцы просыпаются несколько раз за ночь и жалуются на хроническое недосыпание. Это может привести к раздражительности, повышенной тревожности и снижению качества жизни.

Как эффективно избавиться от клопов в квартире

Борьба с клопами требует комплексного подхода. Важно не только устранить насекомых, но и предотвратить их повторное появление.

Первый этап: подготовка

Уборка и обработка пылесосом. Начните с тщательной уборки помещения. Особое внимание уделите диванам, кроватям и креслам. Используйте пылесос для удаления пыли, грязи и возможных яиц клопов. Дезинфекция поверхностей. Обработайте все поверхности, включая стыки, швы и углы, дезинфицирующим средством. После обработки тщательно соберите средство и просушите обработанные участки.

Второй этап: профессиональная обработка

Применение парогенератора. Пройдитесь парогенератором по всем поверхностям, где могут скрываться клопы: стыки мебели, швы матрасов, подоконники, дверные коробки и т. д. Пар уничтожает насекомых и их яйца. Осмотр и обработка. При сильном заражении клопы могут прятаться в самых неожиданных местах: стыки обоев, розетки, подоконники, дверные проёмы. Тщательно осмотрите все эти места и проведите их обработку.

Третий этап: дополнительные меры

Использование инсектицидов. Спреи, такие как «Дихлофос», не всегда эффективны против клопов. Они могут уничтожить только тех насекомых, которые попадут под струю жидкости. Остальные клопы расползутся по квартире. Лучше использовать профессиональные инсектициды, которые наносятся с помощью распылителя или генератора тумана. Средства индивидуальной защиты. При работе с инсектицидами обязательно используйте средства индивидуальной защиты: маску, перчатки и защитные очки. Это поможет избежать отравления и ожогов.

После обработки инсектицидами тщательно проветрите помещение. Это поможет удалить неприятные запахи и снизить концентрацию химических веществ. Через несколько дней после обработки проведите проверку. Если клопы остались, повторите процедуру. Если клопы прячутся в старой мебели или стенах, может потребоваться демонтаж плинтусов, снятие обоев или другие ремонтные работы.

Если вы не уверены в своих силах или клопы сильно распространились по квартире, лучше обратиться к специалистам. Профессиональные дезинсекторы используют более эффективные методы борьбы с клопами, такие как концентрированные сыворотки, горячие и холодные туманы, мотоопрыскиватели. Выбор метода зависит от степени заражённости помещения.