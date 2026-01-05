Нижегородские суды оштрафовали операторов связи на миллионы за подмену трафика Происшествия

В Нижегородской области полицейские выявили семь сотовых операторов, которые допустили передачу подменного трафика. Четыре из них уже привлечены к ответственности и оштрафованы на общую сумму более 2 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, в 2025 году сотрудники полиции активно боролись с мошенничеством, связанным с IT-технологиями. Помимо выявления дропперов и блокировки подозрительных счетов, внимание правоохранителей привлекли и сами операторы связи.

Выяснилось, что некоторые из них продолжали оказывать услуги даже при отсутствии достоверных данных об абонентах. Это позволяло мошенникам использовать подменные номера для обмана людей.

В течение года прокуратура по материалам полиции инициировала 19 административных расследований в отношении операторов. Все они касались случаев, когда компании не остановили передачу трафика, несмотря на нарушения, и допускали искажение абонентских номеров.

Судами уже рассмотрены четыре дела. Виновные юридические лица оштрафованы на сумму свыше 2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде выявили 17 случаев незаконной продажи пиротехники.