Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Нижегородские суды оштрафовали операторов связи на миллионы за подмену трафика

Нижегородские суды оштрафовали операторов связи на миллионы за подмену трафика

05 января 2026 12:22

В Нижегородской области полицейские выявили семь сотовых операторов, которые допустили передачу подменного трафика. Четыре из них уже привлечены к ответственности и оштрафованы на общую сумму более 2 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, в 2025 году сотрудники полиции активно боролись с мошенничеством, связанным с IT-технологиями. Помимо выявления дропперов и блокировки подозрительных счетов, внимание правоохранителей привлекли и сами операторы связи.

Выяснилось, что некоторые из них продолжали оказывать услуги даже при отсутствии достоверных данных об абонентах. Это позволяло мошенникам использовать подменные номера для обмана людей.

В течение года прокуратура по материалам полиции инициировала 19 административных расследований в отношении операторов. Все они касались случаев, когда компании не остановили передачу трафика, несмотря на нарушения, и допускали искажение абонентских номеров.

Судами уже рассмотрены четыре дела. Виновные юридические лица оштрафованы на сумму свыше 2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде выявили 17 случаев незаконной продажи пиротехники.

Фоторепортажи
Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
03 января 2026 17:59Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
