03 января 2026 12:1713 пьяных водителей выявили на дорогах Нижнего Новгорода с начала года
03 января 2026 09:57Пьяный водитель рассекал по Дзержинску на авто без капота и дверей — видео
02 января 2026 14:34Пьяного водителя на авто без капота и дверей задержали в Дзержинске
02 января 2026 14:10Два украинских беспилотника сбили над Нижегородской областью 2 января
02 января 2026 12:00Мошенники обманули подростка из Арзамаса под видом отмены банковской операции
02 января 2026 10:5057-летний мужчина погиб при пожаре в гаражах в Кстовском районе
02 января 2026 09:26Два человека погибли при пожаре в Новом Доскине
01 января 2026 16:26Женщина погибла на пожаре в Борском округе 1 января
01 января 2026 14:48Автобус сбил пешехода на переходе в Нижнем Новгороде
01 января 2026 12:52Четверо детей в Нижнем Новгороде отравились алкоголем в новогоднюю ночь
13 пьяных водителей выявили на дорогах Нижнего Новгорода с начала года

03 января 2026 12:17 Происшествия
13 пьяных водителей выявили на дорогах Нижнего Новгорода с начала года

В первые дни января сотрудники ГИБДД в Нижнем Новгороде выявили 13 случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Из них семь человек привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за вождение в нетрезвом виде. Остальные шесть водителей отказались пройти медицинское освидетельствование, за что в их отношении составлены протоколы по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.

В период новогодних и рождественских каникул дорожная полиция усилила контроль за автомобилистами, чье поведение за рулем может свидетельствовать о состоянии опьянения. Такие рейды проводятся с целью предупреждения ДТП и снижения аварийности на улицах города.

Согласно действующему законодательству, управление транспортом в состоянии опьянения, как и отказ от прохождения медицинского освидетельствования, влечёт за собой штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком от полутора до двух лет. При повторном нарушении водитель уже будет нести уголовную ответственность.

В полиции обращаются к жителям города с просьбой: если вам стало известно о человеке, находящемся за рулём в состоянии опьянения, незамедлительно сообщите об этом по телефону "112". Уточните номер автомобиля и, по возможности, маршрут его передвижения — это поможет сотрудникам оперативно отреагировать и предотвратить возможное ДТП.

Кстати, с начала 2026 года ДТП по вине пьяных водителей в Нижнем Новгороде не зафиксировано. 

Ранее сообщалось, что в Дзержинске сотрудники ГАИ остановили ВАЗ без капота и дверей. За рулем находился нетрезвый мужчина. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

