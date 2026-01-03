13 пьяных водителей выявили на дорогах Нижнего Новгорода с начала года Происшествия

В первые дни января сотрудники ГИБДД в Нижнем Новгороде выявили 13 случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Из них семь человек привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за вождение в нетрезвом виде. Остальные шесть водителей отказались пройти медицинское освидетельствование, за что в их отношении составлены протоколы по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.

В период новогодних и рождественских каникул дорожная полиция усилила контроль за автомобилистами, чье поведение за рулем может свидетельствовать о состоянии опьянения. Такие рейды проводятся с целью предупреждения ДТП и снижения аварийности на улицах города.

Согласно действующему законодательству, управление транспортом в состоянии опьянения, как и отказ от прохождения медицинского освидетельствования, влечёт за собой штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком от полутора до двух лет. При повторном нарушении водитель уже будет нести уголовную ответственность.

В полиции обращаются к жителям города с просьбой: если вам стало известно о человеке, находящемся за рулём в состоянии опьянения, незамедлительно сообщите об этом по телефону "112". Уточните номер автомобиля и, по возможности, маршрут его передвижения — это поможет сотрудникам оперативно отреагировать и предотвратить возможное ДТП.

Кстати, с начала 2026 года ДТП по вине пьяных водителей в Нижнем Новгороде не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске сотрудники ГАИ остановили ВАЗ без капота и дверей. За рулем находился нетрезвый мужчина.