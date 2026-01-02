Пьяного водителя на авто без капота и дверей задержали в Дзержинске Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Дзержинске сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, у которого отсутствовали капот и двери. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Инцидент произошел в ночь на 2 января на улице Советской. Во время патрулирования инспекторы обратили внимание на сильно поврежденную машину и подали сигнал об остановке. При проверке документов у 23-летнего водителя были замечены признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование на месте подтвердило подозрения полицейских.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ — управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Полиция призывает граждан не оставаться равнодушными к подобным ситуациям. Если вы стали свидетелем того, как нетрезвый водитель управляет автомобилем, сообщите об этом по номеру 112, указав номер машины и, по возможности, маршрут ее движения.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижнем Новгороде по вине нетрезвых водителей произошло 96 аварий, в результате которых погибли 11 человек.