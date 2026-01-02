Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Последние новости рубрики Происшествия
02 января 2026 14:34Пьяного водителя на авто без капота и дверей задержали в Дзержинске
02 января 2026 14:10Два украинских беспилотника сбили над Нижегородской областью 2 января
02 января 2026 12:00Мошенники обманули подростка из Арзамаса под видом отмены банковской операции
02 января 2026 10:5057-летний мужчина погиб при пожаре в гаражах в Кстовском районе
02 января 2026 09:26Два человека погибли при пожаре в Новом Доскине
01 января 2026 16:26Женщина погибла на пожаре в Борском округе 1 января
01 января 2026 14:48Автобус сбил пешехода на переходе в Нижнем Новгороде
01 января 2026 12:52Четверо детей в Нижнем Новгороде отравились алкоголем в новогоднюю ночь
01 января 2026 11:24Студента обманули при покупке смартфона в Нижнем Новгороде
31 декабря 2025 17:20Трое взрослых и двое детей пострадали в ДТП в Борском округе
Происшествия

Пьяного водителя на авто без капота и дверей задержали в Дзержинске

02 января 2026 14:34 Происшествия
Пьяного водителя на авто без капота и дверей задержали в Дзержинске

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Дзержинске сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, у которого отсутствовали капот и двери. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. 

Инцидент произошел в ночь на 2 января на улице Советской. Во время патрулирования инспекторы обратили внимание на сильно поврежденную машину и подали сигнал об остановке. При проверке документов у 23-летнего водителя были замечены признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование на месте подтвердило подозрения полицейских.  

В отношении нарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ — управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Полиция призывает граждан не оставаться равнодушными к подобным ситуациям. Если вы стали свидетелем того, как нетрезвый водитель управляет автомобилем, сообщите об этом по номеру 112, указав номер машины и, по возможности, маршрут ее движения.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижнем Новгороде по вине нетрезвых водителей произошло 96 аварий, в результате которых погибли 11 человек.

Теги:
Алкоголь Пьяный водитель
