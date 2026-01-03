25 человек эвакуировали из дома в Советском районе из-за пожара Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

25 человек эвакуировали из жилой пятиэтажки на улице Бориса Корнилова в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в региональном МЧС, днем 3 января в квартире на первом этаже произошел пожар. Огонь охватил площадь 5 кв. метров. К тушению были привлечены 25 человек.

В результате никто не пострадал. Причину случившегося устанавливают дознаватели.

Напомним, что на пожаре в Новом Доскине погибли два человека. Возможная причина трагедии — неосторожное курение.