25 человек эвакуировали из дома в Советском районе из-за пожара

Фото:
25 человек эвакуировали из жилой пятиэтажки на улице Бориса Корнилова в Нижнем Новгороде.
Как сообщили в региональном МЧС, днем 3 января в квартире на первом этаже произошел пожар. Огонь охватил площадь 5 кв. метров. К тушению были привлечены 25 человек.
В результате никто не пострадал. Причину случившегося устанавливают дознаватели.
Напомним, что на пожаре в Новом Доскине погибли два человека. Возможная причина трагедии — неосторожное курение.
