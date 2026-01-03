Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Происшествия

Житель Выксы лишился 890 000 рублей, переведя их на "безопасный счет"

03 января 2026 16:11
Житель Выксы лишился 890 000 рублей, переведя их на безопасный счет

Житель Выксы стал жертвой телефонных аферистов и перевел крупную сумму денег на так называемый "безопасный счет", следуя их инструкциям.

26-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. По его словам, в течение нескольких дней ему поступали звонки с разных номеров. Звонившие утверждали, что его аккаунт на портале "Госуслуги" был взломан.

Под предлогом защиты сбережений злоумышленники убедили его перевести деньги на якобы надежный счет. Потерпевший выполнил все указания, после чего лишился 890 тысяч рублей.

В пресс-службе регионального управления МВД сказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Максимальная мера наказания по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули подростка из Арзамаса под видом отмены банковской операции. 

 

