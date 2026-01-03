Житель Выксы лишился 890 000 рублей, переведя их на "безопасный счет" Происшествия

Житель Выксы стал жертвой телефонных аферистов и перевел крупную сумму денег на так называемый "безопасный счет", следуя их инструкциям.

26-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. По его словам, в течение нескольких дней ему поступали звонки с разных номеров. Звонившие утверждали, что его аккаунт на портале "Госуслуги" был взломан.

Под предлогом защиты сбережений злоумышленники убедили его перевести деньги на якобы надежный счет. Потерпевший выполнил все указания, после чего лишился 890 тысяч рублей.

В пресс-службе регионального управления МВД сказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Максимальная мера наказания по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

