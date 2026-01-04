Пять человек погибли на пожарах за три дня в Нижегородской области Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижегородской области наблюдается напряженная обстановка с пожарами, сообщил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Сергей Большаков.

По его данным, статистика в начале 2026 года значительно печальнее той, что была в этот же период в прошлом году.

За первые три январских дня произошло 32 пожара, в результате которых пять человек погибли, три пострадали. Один госпитализирован в тяжелом состоянии.

Большаков подчеркнул, что преимущественно пожары полыхали в жилом секторе. Основные причины случившегося – неосторожное курение, аварийный режим работы электрооборудования и нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.

