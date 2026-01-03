Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Происшествия
03 января 2026 09:57Пьяный водитель рассекал по Дзержинску на авто без капота и дверей — видео
02 января 2026 14:34Пьяного водителя на авто без капота и дверей задержали в Дзержинске
02 января 2026 14:10Два украинских беспилотника сбили над Нижегородской областью 2 января
02 января 2026 12:00Мошенники обманули подростка из Арзамаса под видом отмены банковской операции
02 января 2026 10:5057-летний мужчина погиб при пожаре в гаражах в Кстовском районе
02 января 2026 09:26Два человека погибли при пожаре в Новом Доскине
01 января 2026 16:26Женщина погибла на пожаре в Борском округе 1 января
01 января 2026 14:48Автобус сбил пешехода на переходе в Нижнем Новгороде
01 января 2026 12:52Четверо детей в Нижнем Новгороде отравились алкоголем в новогоднюю ночь
01 января 2026 11:24Студента обманули при покупке смартфона в Нижнем Новгороде
Происшествия

Пьяный водитель рассекал по Дзержинску на авто без капота и дверей — видео

03 января 2026 09:57
Пьяный водитель рассекал по Дзержинску на авто без капота и дверей — видео

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Полицейские остановили автомобиль ВАЗ 2110 без капота и дверей на Советской улице Дзержинска ночью 2 января, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области. 

При проверке документов сотрудники ГАИ поняли, что 23-летний водитель пьян. Освидетельствование это подтвердило (0,922 мг/л). На молодого человека составили протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

В полиции напомнили, что о нетрезвых водителях следует сообщать по телефону 112. Требуется указать номер автомобиля и, по возможности, примерный маршрут движения для задержания нарушителя ПДД. 

Напомним, в прошлом году из-за пьяных водителей в Нижнем Новгороде погибли 11 человек

Сообщалось также, что 4 января регион продолжит заметать снегом. Водителей просят быть осторожнее на дорогах. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Дзержинск МВД Пьяный водитель
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
