Пьяный водитель рассекал по Дзержинску на авто без капота и дверей — видео Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Полицейские остановили автомобиль ВАЗ 2110 без капота и дверей на Советской улице Дзержинска ночью 2 января, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

При проверке документов сотрудники ГАИ поняли, что 23-летний водитель пьян. Освидетельствование это подтвердило (0,922 мг/л). На молодого человека составили протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

В полиции напомнили, что о нетрезвых водителях следует сообщать по телефону 112. Требуется указать номер автомобиля и, по возможности, примерный маршрут движения для задержания нарушителя ПДД.

Напомним, в прошлом году из-за пьяных водителей в Нижнем Новгороде погибли 11 человек.

Сообщалось также, что 4 января регион продолжит заметать снегом. Водителей просят быть осторожнее на дорогах.