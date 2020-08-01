Глеб Никитин возложил цветы к памятнику основателям Нижнего Новгорода Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Законодательного собрания региона Евгений Лебедев и исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев возложили цветы к памятнику основателям города в день празднования 799-летия областного центра. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Торжественная церемония прошла у памятника князю Юрию Всеволодовичу и епископу Симону Суздальскому, а также у могилы Козьмы Минина в Михайло-Архангельском соборе.

"Несмотря на то, что первая половина 2020 года была очень непростой, мы не останавливаем никаких процессов, связанных с предстоящим юбилеем Нижнего Новгорода. И в день 799-летия города стартует несколько мероприятий, посвященных грядущему событию. Мы должны придать новый импульс Нижнему Новгороду и создать у жителей праздничное настроение, готовясь отметить 800-летие", - рассказал Глеб Никитин.

Губернатор поздравил жителей с днем рождения Нижнего Новгорода.

"Прежде всего желаю всем здоровья. Хочется, чтобы и весь наш регион был экономически здоров, чтобы сохранялась основа для выполнения социальных обязательств, а люди жили в комфортных условиях. Признаюсь, я счастлив, что теперь – тоже нижегородец, и по прописке, и в душе. С праздником!" - сказал Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что, несмотря на ряд ограничений из-за пандемии, организаторы продумали программу, переформатировали мероприятия нынешнего праздника с учетом эпидемиологической обстановки. Максимальное число участников каждого события – 150 человек, при этом обеспечено соблюдение социальной дистанции.

"В праздник не хочется об этом говорить, но я прошу нижегородцев следовать требованиям безопасности. Мы прошли тяжелейший для всей планеты период очень достойно, и это многие признают, но хотелось бы, чтобы мы так же вышли из кризиса, связанного с распространением коронавируса", - добавил Глеб Никитин.

"Нижний Новгород и Нижегородская область – это часть огромной страны, наша малая Родина, с которой начинается наша любовь к большой Родине – к великой России. Столице Приволжского округа исполнилось 799 лет. Над историей Нижнего Новгорода трудилось не одно поколение людей, и наша главная задача - достойно ее продолжить. Очевидно, что сегодня город динамично развивается. Мы видим, как меняется к лучшему городская среда: появляются комфортные общественные пространства, открываются порталы и сервисы, где люди могут не только получить услуги, но и указать власти на проблемы, обсудить пути дальнейшего развития города", - сказал председатель Законодательного собрания области Евгений Лебедев, поздравляя нижегородцев.

"Очень хочется, чтобы каждый из нас сегодня почувствовал, что День города – именно личный праздник, потому что Нижний Новгород – это мы с вами. Мы вместе развиваем наш город несмотря на все трудности, храним его историческое наследие, здесь и сейчас создаем его облик таким, каким хотим передать нашим детям и внукам. Желаю Нижнему Новгороду и нижегородцам процветания, мира добра", - обратился к землякам Юрий Шалабаев.

Напомним, с прошлого года День города отмечается в августе. В этом году праздничные мероприятия разделены на три блока "Смотри! Гордись! Действуй!". Во второй половине дня нижегородцы могут посмотреть фестиваль воздушных шаров и парад парусов. Завершит программу Дня города салют.