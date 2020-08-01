Жителя Бора задержали за сообщение о "минировании" Общество

Жителя Бора задержали за ложное сообщение о минировании. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области 17 августа 2020 года.

Ранее в социальной сети было опубликовано сообщение о минировании учреждения в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Следственно-оперативная группа обследовала здание. Предметов и веществ, представляющих угрозу, не обнаружено.

Позднее удалось установить личность гражданина: 30-летний житель города Бор был задержан и доставлен в отдел полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Мужчина рассказал полицейским, что разместил сообщение в соцсети из хулиганских побуждений и написал явку с повинной, полностью признав свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.

Наказание за подобные выходки - как штраф до 500 тысяч рублей, так и принудительные работы на срок до 3 лет.

Напомним, на прошлой неделе нижегородским спасателям поступили сразу два сообщения о минировании. В частности, неизвестные заявили, что на вокзале в Дзержинске и здании областного суда в Нижнем Новгороде заложены бомбы. Спасатели оба раза выезжали по вызовам, но ничего не обнаружили. Сообщения оказались ложными.