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Общество

Нижегородцам вручили ленты в цветах российского триколора в День Государственного флага

22 августа 2020 15:00  [83] Общество

Фото: Единая Россия

Нижегородцам вручили ленты в цветах российского триколора в День Государственного флага в рамках патриотической акции "Наш флаг – наша гордость!". Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Получить ленточку и узнать историю российского флага нижегородцы и гости города могли около крупных торговых центров и на улицах Нижнего Новгорода.

По словам заместителя руководителя регионального исполкома партии, депутата городской Думы Нижнего Новгорода Татьяны Скоробогатовой,  эта акция – хороший посыл напомнить нижегородцам о празднике, об истории своей страны.

"Волонтеры раздают ленты цвета нашего российского флага, поздравляют, желают хорошего настроения. И люди в ответ улыбаются, повязывают ленточки, чувствуют свою причастность к этому замечательному празднику. В эти моменты понимаешь, насколько мы любим нашу страну, насколько она великая. Российский триколор – это не просто важнейший государственный символ, это символ славы, любви и гордости за нашу Родину, за наш народ! Он всегда был объединяющей силой, которая связывает многие поколения россиян, их победы и достижения. И в этот день хочу пожелать нижегородцам согласия, счастья, мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!" - сказала Татьяна Скоробогатова.

Вместе с символом праздника волонтеры раздавали также информационные листовки, в которых рассказывается об истории российского триколора и значении его цветов.    

На протяжении многих лет раздача ленточек-триколор является традиционной акцией Дня Государственного флага России. Сегодня подобные акции прошли  во всех районах Нижегородской области. Также в регионе местные отделения партии проводят множество различных праздничных мероприятий: пробеги, конкурсы, флешмобы, игры и многие другие.

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