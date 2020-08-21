Нижегородские резиденты "Сколково" в I полугодии заработали свыше 150 млн рублей Бизнес

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Подведены итоги работы за первое полугодие регионального оператора фонда "Сколково" — технопарка "Анкудиновка". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, до открытия регионального представительства фонда "Сколково" нижегородские компании были вынуждены оформлять юридический статус в Московской области.

"Теперь, после получения технопарком "Анкудиновка" статуса регионального оператора фонда, наши компании получили возможность пользоваться кейсами поддержки "Сколково", не выезжая за пределы области. Менее чем за год технопарк показал высокую эффективность работы в статусе регионального оператора", - рассказал министр.

"Зафиксированы успехи нижегородских инновационных компаний - участников "Сколково" сразу по нескольким ключевым позициям. Так, общий объем выручки компаний прогнозировался на уровне 60 млн рублей, итоговая цифра превысила 150 млн рублей, то есть, выручка выросла в 2,5 раза от плана. Превышен и показатель занятости в компаниях-участниках: ожидалось создание около 40 рабочих мест, а по итогам работы их количество составило 233 (превышение в 5,8 раза)", - сообщил Максим Черкасов.

Он также отметил, что впечатляющие достижения региональных высокотехнологичных компаний - участников проекта "Сколково" (так называемых квалифицированных резидентов) подтверждают, что эта деятельность выстроена системно.

"На сегодняшний день мы взяли в работу 23 компании, а всего в регионе 36 компаний-участников "Сколково". Мы ни в коем случае не намерены останавливаться на достигнутом, в наших планах - дальнейший рост объемов сотрудничества со "Сколково", - отметил руководитель технопарка "Анкудиновка" Тимур Радаев. - В свою очередь "Сколково" регулярно проводит обучение для кураторов проектов технопарка по эффективным методикам работы с высокотехнологичными проектами. До конца года у сотрудников технопарка плотный режим обучения, а также стажировка непосредственно в "Сколково".

Напомним, технопарк "Анкудиновка" стал региональным оператором фонда "Сколково" в Нижегородской области летом 2019 года. Фонд "Сколково" — ведущий институт инновационного развития, на базе которого созданы особые условия для научных исследований и разработок высокотехнологичных компаний. Статус регионального оператора фонда позволяет отбирать технологические инновационные проекты в регионе для получения поддержки на федеральном уровне. Отобранные компании могут пользоваться мерами поддержки фонда "Сколково", не покидая при этом Нижегородскую область. Они получают право использовать бренд, фирменный стиль и сервисы фонда: менторские программы, программы акселерации, грантовые программы. Также они могут пользоваться услугами центра интеллектуальной собственности и центров коллективного пользования.

"Сколково" неоднократно отмечало активную работу технопарка "Анкудиновка" в статусе регионального оператора и инновационную активность Нижегородской области в целом. Ранее сообщалось, что по результатам 2019 года региональному оператору также удалось перевыполнить показатели, установленные соглашением с фондом.