Началась регистрация на онлайн-чемпионат по игре "Изучи интернет — управляй им" Общество

Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений "Ростелеком" и Координационный центр доменов .RU/.РФ объявляют о старте регистрации на IX Всероссийский онлайн-чемпионат по игре "Изучи интернет — управляй им". К участию приглашаются школьники и студенты до 18 лет. Регистрация продлится до 9 ноября 2020 года, рассказали в пресс-службе ПАО "Ростелеком".

Чемпионат стартует 10 ноября и пройдет в режиме онлайн на сайте проекта "Изучи интернет — управляй им", где всем зарегистрированным участникам будет доступен турнирный модуль, состоящий из шести наборов интерактивных заданий. Соревнования пройдут в индивидуальном и командном зачетах.

Главная тема онлайн-чемпионата в этом году — интернет-культура. Наборы заданий охватывают цифровые субкультуры, сетевой этикет и сленг, промышленную революцию 4.0 и цифровую экономику, а также трансформацию профессий в эпоху новых технологий, теорию поколений и киберграмотность. Кроме того, один из наборов связан с темой многоязычности в интернете: участникам предстоит разобраться с критериями универсального принятия многоязычных доменных имен (IDN) и адресов электронной почты (EAI), а также попробовать себя в роли кодировщиков.

Подготовка к соревнованиям для зарегистрированных участников пройдет осенью на официальных страницах проекта "Изучи интернет — управляй им" в Facebook и "ВКонтакте". Первые баллы за участие в онлайн-чемпионате можно получить сразу после регистрации: для этого необходимо выполнить дополнительное задание — подготовить инфографику по мотивам образовательных игр проекта "Изучи интернет – управляй им" или опубликовать новость о проведении чемпионата в соцсетях или на сайте учебного заведения.

Итоги онлайн-чемпионата организаторы подведут 8 декабря 2020 года. Игроки, занявшие первые пять мест в индивидуальном и командном зачетах, получат дипломы и ценные призы (планшет, смартфон, смарт-часы, 3D-ручка или bluetooth-наушники), а также сертификаты на обучение на образовательной платформе "Ростелеком. Лицей" сроком на три месяца. Участников онлайн-чемпионата, не занявших призовые места, ждут именные электронные сертификаты.

IX Всероссийский онлайн-чемпионат по игре "Изучи интернет — управляй им" проводится при информационной поддержке фонда "Разумный интернет", РОЦИТ, РАЭК и "Разумного журнала".

Здесь - подробные правила участия и часто задаваемые вопросы.