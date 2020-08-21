Более 150 нижегородских домов остались без электричества из-за ремонтных работ 24 августа Общество

Более 150 нижегородских домов остались без электричества из-за плановых ремонтных работ 24 августа. Как сообщается на сайте ГОЧС города, ремонт ведется почти во всех районах, кроме Нижегородского и Советского.

В частности, в Ленинском районе по ул. Баумана, 60,64/1,62,58,64,51-100; по ул.Прокофьева, 18,20/28; по ул.Интернациональной, 63,67,69,70,72,73,75,80,84,86,90; ул.Баумана, 51-63неч,67,69,71,77,79,86 ,90,92,97а,100.

В Московском районе по ул.Московское шоссе, 187,189,191,193,195,213.

В Канавинском районе плановый ремонт ведется по ул. Коммунистической, 41,47,49,51,54, 55, 60-63,65-69неч,68-74чет,78-86 чет.

В Приокском районе по ул. Ивлиева, 30,32/1,32/2,32/3, Козицкого, 7 и 8.

В Сормовском районе по ул. Героев Космоса, 10,12,14,16,18,20 и Гаугеля, 36; по ул. Веселочной, 1,2,4,6,8,10, 12,14,18, 20,15,17, ул.Землячки, 90-118чет,92а,102а,110а,118а,83-103неч,83а,85а ,87а,91а, 103а; по ул.Заболотной, 36 и ул.Шишкина, 20-38,чет,23-41 нечет; по ул.Красносормовской, 9,11,13,15,17,19,21,23 ,25,27,29,31; ул. Ясной, 9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24; по ул. Культуры, 4,4а,6,6а,8,8а; по ул. Гаугеля, 20,21,22,23,24,27,28,29,30,29а,31,32,33,34.

В Автозаводском районе по ул. Спутника, 1-11, по ул.Красных партизан, 1,1а,2,2а,2б,4,4а,4б и по пр. Молодежному, 12а,14,16,18а,20,24а,28а.

В основном, все работы должны быть завершены 24 августа до 16-17 часов.