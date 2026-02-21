Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Общество

Нижегородцам рассказали, как готовили блины на Масленицу в XIX веке

21 февраля 2026 11:17 Общество
Нижегородцам рассказали, как готовили блины на Масленицу в XIX веке

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская ярмарка рассказала, как в XIX веке готовили блины к Масленице. Эти и другие кулинарные материалы войдут в новую книгу, посвященную гастрономической истории главной торговой площадки города, сообщает портал "Живем в Нижнем".

В трактирах старой ярмарки традиционно угощали налесниками, которые сегодня часто принимают за обычные блины. Однако между ними есть существенная разница: блины готовили из кислого теста, тогда как налесники — из сдобного пресного.

Для приготовления налесников сначала растапливают 100 граммов сливочного масла и соединяют его с 400 граммами муки. Затем массу разводят молоком до консистенции жидкого теста и добавляют 4-5 ложек сахара. В смесь поочередно вводят желтки и взбитые в пену белки от 5-6 яиц.

Тесто выливают тонким слоем на смазанную маслом сковороду и выпекают в духовке. Готовый блин складывают пополам, затем еще раз, формируя треугольник, после чего обжаривают с обеих сторон на масле. Подают налесники "елочкой", присыпав сахаром.

Еще одним неизменным блюдом ярмарочных "обжорных рядов" были гречневые блины, которые особенно ценили купцы.

Для них гречневую муку разводят в 2,5 стаканах теплого молока или воды, добавляют чайную ложку сухих дрожжей и замешивают тесто до густоты сметаны. Его оставляют в тепле, чтобы оно подошло, после чего "обваривают" двумя стаканами горячего молока. В результате тесто должно тянуться с ложки нитями. В завершение добавляют соль по вкусу.

Жарить такие блины можно на сковороде, однако для более аутентичного вкуса их рекомендуют запекать в духовке.

Ранее стало известно, во сколько обойдется порция блинов в Нижнем Новгороде.

Ранее стало известно, во сколько обойдется порция блинов в Нижнем Новгороде.

Масленица Нижегородская ярмарка
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных