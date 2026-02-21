Нижегородкам рассказали, какие подарки не стоит дарить на 23 Февраля Общество

Если не хочется испортить отношения, к выбору подарка на 23 Февраля стоит подойти внимательнее. В списке самых неудачных идей по-прежнему носки, гели для душа и букеты из колбасы. Разбираемся, что сейчас дарить мужчинам и какие варианты лучше обойти стороной.

Варианты подарков в 2026 году

После курса на импортозамещение западные люкс-бренды почти исчезли из праздничных подборок. В 2026 году чаще выбирают товары российских производителей, рассказал консультант, член Гильдии маркетологов Александр Захаров в разговоре с 360.ru.

Растет интерес к подаркам-впечатлениям. Мужчинам дарят сертификаты на конные прогулки, заезды на снегоходах по зимнему озеру, мастер‑классы в столярных мастерских. Но с экстримом важно не переборщить — такой формат подходит не всем.

Еще один тренд — технологии. В списке частых запросов — умные гаджеты, роботы‑помощники, подписки на сервисы с искусственным интеллектом.

Что не стоит дарить

А вот антирейтинг подарков все также возглавляют носки и трусы. Это скорее повседневная покупка, чем подарок.

Бритвенные станки и пена для бритья — тоже сомнительный вариант. Мужчины обычно привыкают к конкретным средствам, а гель закончится через месяц.

Подарочные наборы формата "три в одном" из масс‑маркета выглядят формально и безлично.

Дешевые сувениры вроде кружек и статуэток с надписями чаще всего отправляются пылиться на полку.

Инструменты уместны только если мужчина действительно любит мастерить и вы точно знаете, что ему нужно. То же касается спортивных тренажеров: если он серьезно занимается спортом, он сам выберет подходящее оборудование.



Домашних животных дарить нельзя, если нет уверенности, что человек готов к такой ответственности.

С алкоголем и табаком легко промахнуться, если не знать вкусов.

В числе самых странных подарков — съедобные букеты из рыбы или колбасы и шоколадные пистолеты. Часто это выглядит безвкусно и вызывает вопросы к качеству продуктов.

Почему подарок может не понравиться

Психолог Виктор Уханов пояснил, что люди часто выбирают подарок, исходя из собственных представлений о приятном, однако партнёр воспринимает сюрприз через призму своего типа привязанности.

Он посоветовал в случае с тревожным типом привязанности отказаться от материальных вещей в пользу впечатлений.

По его словам, люди с надёжным типом привязанности ценят искренность и персональное отношение, поэтому даже банальные подарки могут вызвать у них искреннюю радость.

Если подарок не вызвал радости, психолог советует спокойно обсудить это.



"Мне жаль, что подарок не вызвал радости. Расскажи, что для тебя было бы важно получить?" — такую фразу он считает уместной.



