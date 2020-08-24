Завод им. Свердлова в Дзержинске оштрафовали из-за химических ожогов работника Происшествия

Фото: с сайта завода им. Свердлова

ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" в Дзержинске оштрафовали из-за химических ожогов работника. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

Напомним, в июне этого года на производстве во время работы с азотной кислотой слесарь-ремонтник получил химические ожоги кислотой (30% тела), в том числе ожог глаз тяжелой степени. Ему 31 год.

В ходе расследования выяснилось, что слесарь-ремонтник совместно с коллегой без разрешения старшего мастера смены приступили к подготовке железнодорожной цистерны с азотной кислотой для отбора проб. Мужчины поднялись на технологическую площадку, рядом с которой установлена ЖД цистерна с азотной кислотой. Слесарь-ремонтник вместо газового крана открыл кран с сифоном, через открытый штуцер полилась азотная кислота. Он решил самостоятельно закрыть кран с сифоном. Для этого поднялся на ЖД цистерну, поскользнулся и упал в разлитую азотную кислоту.

Согласно медицинскому заключению в крови пострадавшего работника был обнаружен алкоголь, отметили в инспекции.

В ходе расследования несчастного случая установлено, что слесарь-ремонтник был допущен к работе без психиатрического освидетельствования. В момент несчастного случая пострадавший был без нательного белья, резиновых сапог, резиновых перчаток, фильтрующего противогаза, защитной каски и без страховки.

За допущенные нарушения ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" оштрафован на 180 тысяч рублей.