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Общество

Нижегородцы по горячей линии минздрава могут задать вопросы о справках в детсады и школы

26 августа 2020 14:05  [61] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Министерство здравоохранения Нижегородской области с 26 августа 2020 года организовало телефонную линию по вопросам, связанным с получением медицинских справок в дошкольные и общеобразовательные учреждения региона.

Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, жители могут обращаться по телефонам: 8 (831) 435-31-47, 435-31-44. Звонки принимаются по будням с 09:00 до 18:00.

Напомним, с 1 сентября все школы и детские сады начнут свою работу в очном формате с соблюдением нового временного СанПиН, содержащего требования к организации образовательного процесса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

"Новый СанПиН не предъявляет требований к предоставлению каждым школьником и воспитанником детского сада медицинской справки об отсутствии новой коронавирусной инфекции либо об отсутствии контакта с заболевшим COVID-19. Но если ребенок перенес заболевание или контактировал с заболевшим, то при выписке либо по окончании карантина соответствующая справка ему выдается. Именно ее и необходимо предоставить в образовательное учреждение", - пояснил Давид Мелик-Гусейнов.

"Все остальные дети будут допускаться в образовательные организации по результатам ежедневной термометрии, без дополнительного предъявления справок как в первый, так и в последующие дни посещения школы или детского сада", - уточнил он.

При этом для посещающих дошкольные образовательные организации сохраняются "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций": в случае отсутствия ребенка в детском саду более пяти дней при возвращении в детский сад потребуется предъявить медицинскую справку об общем состоянии здоровья ребенка.

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