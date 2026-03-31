Спрос на стационарные телефоны падает в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

На фоне регулярных перебоев со связью в ряде регионов страны растет интерес к установке стационарных телефонов. Об этом на днях заявил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. По его словам, многие вновь увидели в проводной связи надежный и качественный канал, необходимый в каждом доме.

Более того, Осеевский посоветовал россиянам вернуться к стационарному телефону. "Как огнетушитель — это должно быть в каждом доме", — сказал он.

Конкретные цифры эксперт не привел, однако отметил, что "многие очень уважаемые люди" хотят установить себе "домашний" телефон.

Федеральные СМИ также сообщали, что в середине марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ограничения связи в Москве, заявил, что сотрудники администрации президента пользуются стационарной связью.

Редакция НИА "Нижний Новгород" решила выяснить, как обстоит ситуация с проводной связью в регионе и вырос ли спрос на стационарные телефоны в последние годы. Тем более что ограничения мобильного интернета периодически вводятся в регионе в целях безопасности с прошлого года, и многие уже приспособились к ним: подключили дома проводной интернет, а в общественных местах пользуются бесплатными точками Wi‑Fi — их в регионе насчитывается более двух тысяч. Во время "офлайна" доступны и сервисы из так называемого "белого списка" Минцифры России, в который входят в том числе нижегородские ресурсы.

По данным Нижегородстата, за последние 10 лет — с 2014 по 2024 год — общее количество аппаратов местной телефонной связи в регионе сократилось. Если в 2014 году насчитывалось 1 069 819 аппаратов (32,8 на 100 тысяч населения), то в 2024-м — 548 777 (18,1 на 100 тысяч). В ведомстве уточнили, что показатель формируется на основе официальной статистики Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Данные за 2025 год будут сформированы позже, сказали НИА "Нижний Новгород" в Нижегородстате.

В пресс-службе Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком" редакции НИА "Нижний Новгород" заявили, что роста спроса на стационарную телефонию не наблюдается.

"Абонентская база телефонии сократилась за последний год на 8%. В целом количество пользователей стационарных телефонов, особенно в областных центрах, остается стабильным и значительным", — отметили в компании.

Ранее Минцифры опровергло фейк о введении "белых списков" для домашнего интернета.