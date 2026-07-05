Аэропорт Нижнего Новгорода с 5 июля возобновил прямое авиасообщение с Минском Общество

Фото: Кира Мишина

5 июля возобновились прямые авиарейсы между Нижним Новгородом и Минском: сегодня утром аэропорт имени Чкалова отправил первый рейс в Беларусь.

Напомним, авиасообщение запланировано до 30 августа, трижды в неделю: по вторникам и воскресеньям в 6:00 и по пятницам в 6:30. Время в пути занимает около двух часов.

Полёты производит авиакомпания «Аэрофлот» на бортах Airbus A320, рассчитанных на 158 пассажиров.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.