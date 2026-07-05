Аэропорт Нижнего Новгорода с 5 июля возобновил прямое авиасообщение с Минском

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5 июля возобновились прямые авиарейсы между Нижним Новгородом и Минском: сегодня утром аэропорт имени Чкалова отправил первый рейс в Беларусь.
Напомним, авиасообщение запланировано до 30 августа, трижды в неделю: по вторникам и воскресеньям в 6:00 и по пятницам в 6:30. Время в пути занимает около двух часов.
Полёты производит авиакомпания «Аэрофлот» на бортах Airbus A320, рассчитанных на 158 пассажиров.Как сообщалось ранее, перелёты в Минск субсидированы нижегородскими властями: средства перевозчик получит из регионального бюджета.
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