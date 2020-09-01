Движение транспорта на площади Привокзальной в Дзержинске ограничат из-за ремонта теплосетей

Движение транспорта на площади Привокзальной в Дзержинске ограничат из-за ремонтных работ на теплосетях.
Как сообщает администрация Дзержинска, в связи с аварийными ремонтными работами на магистральных тепловых сетях с 22:00 5 сентября до 06:00 6 сентября воодится запрет на движение автомобильного и общественного транспорта на пл. Привокзальной напротив остановки "ж/д вокзал".
Посадка и высадка пассажиров на автобусных маршрутах будет осуществляться по адресу: пл. Привокзальная, 2 (здание автовокзала).
Работа троллейбусных маршрутов №№3,5 в вышеуказанный период времени будет приостановлена.
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