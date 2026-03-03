Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Общество

Представлена концепция новой набережной вдоль Черниговской улицы

03 марта 2026 19:19
Представлена концепция новой набережной вдоль Черниговской улицы

Фото: GloraX

Федеральный девелопер GloraX совместно с компанией Core разработал концепцию благоустройства набережной вдоль Черниговской улицы в Нижнем Новгороде. Проект предлагает создать современное общественное пространство, объединяющее природу, архитектуру и разные форматы отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

Новая территория станет продолжением Нижневолжской набережной и расширит прогулочные маршруты вдоль воды. Предполагается, что она сформирует еще одну точку притяжения для жителей и туристов.

Проект предусматривает трехуровневое зонирование. Нижний уровень, расположенный ближе всего к воде, отведут под спокойный отдых. Здесь появятся встроенные в берегоукрепление амфитеатры и зоны с шезлонгами.

Средний уровень станет главным пешеходным променадом, который свяжет все функциональные зоны. Вдоль маршрута обустроят видовые балконы с панорамой на Оку.

Верхний уровень выполнит транзитную и общественную функции. Здесь разместят основные пешеходные и велосипедные маршруты, павильоны и площадки для мероприятий.

Концепция предполагает разнообразное наполнение пространства. Для детей разных возрастов оборудуют игровые площадки с безопасным покрытием. Для сторонников активного образа жизни предусмотрены спортивные зоны и велодорожка вдоль всей набережной.

Отдельное внимание уделено местам отдыха. Планируется установка пергол и навесов, скамеек, организация вечерней подсветки. Также проект включает событийную площадку, амфитеатры со столиками, фудтраки, павильоны с кофе и едой навынос, комьюнити-центр для лекций и мастер-классов, информационные киоски и причал речного трамвая.

Значимую роль в концепции играет озеленение. Вдоль маршрутов высадят газоны, кустарники, цветники и крупномерные деревья, которые создадут тень и комфортный микроклимат.

Напомним, масштабный проект реновации Черниговской набережной стартовал в 2023 году. Здесь планируется строительство жилых домов, общественных пространств, торговых и социальных объектов общей площадью 138,3 тысячи квадратных метров.  

Ранее региональный минстрой выдал разрешение на реконструкцию лабазов на Черниговской набережной — в них разместят гостиницы. Также утвержден архитектурно-градостроительный облик выставочного зала с подземной парковкой, который построят на Черниговской улице напротив дома №17В.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

