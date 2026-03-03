Сестринские посты в Арзамасе взяли на себя часть нагрузки врачей

В поликлиниках Центральной городской больницы Арзамаса часть потока пациентов перераспределили на сестринские посты. Об этом сообщил главный редактор ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Речь идет о реальном делегировании отдельных функций среднему медицинскому персоналу. Если требуется оформить направление на плановую операцию или выписать льготный рецепт, терапевт проводит осмотр и делает назначение, а дальнейшие организационные вопросы берет на себя медсестра или фельдшер.
Особенно заметны изменения для пациентов с сахарным диабетом. Им необходимо проходить четыре диспансерных осмотра в год.
Если схема лечения остается прежней, пациенту не нужно каждый раз записываться к врачу — достаточно получить новый рецепт на сестринском посту или воспользоваться вариантом с QR-кодом.
Кроме того, при направлении к узкому специалисту сотрудники сестринского поста разъясняют, какие анализы и обследования следует пройти заранее. Это позволяет сделать консультацию у врача более результативной и сэкономить время.
Ранее сообщалось, что единую систему оплаты труда для медработников введут в Нижегородской области в 2027 году.
