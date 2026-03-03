Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 марта 2026 15:57
Нижегородцам рассказали, куда обращаться при подтоплениях
03 марта 2026 15:26
Эксклюзив
Юрий Шалабаев: "У нас дороги после зимы "взрываются"
03 марта 2026 15:17
Сестринские посты в Арзамасе взяли на себя часть нагрузки врачей
03 марта 2026 15:01
Строительство туркомплекса "Печерские пески" началось в Нижнем Новгороде
03 марта 2026 14:58
Более 50 нижегородцев прошли диспансеризацию благодаря акции "Вечер ПРОздоровье"
03 марта 2026 14:56
"Ростелеком" обновил условия акции с тестированием пакета услуг для дома и семьи
03 марта 2026 14:41
Эксклюзив
Штрафы за неубранный с крыш снег хотят увеличить в Нижнем Новгороде
03 марта 2026 14:33
В нижегородском детсаду выявили мясо птицы с листериями
03 марта 2026 14:25
Расписание автобуса №50 скорректировали в Нижнем Новгороде из-за поезда
03 марта 2026 13:41
Нижегородские 9-классники будут сдавать обязательный устный экзамен по истории
Общество

Сестринские посты в Арзамасе взяли на себя часть нагрузки врачей

03 марта 2026 15:17 Общество
Сестринские посты в Арзамасе взяли на себя часть нагрузки врачей

В поликлиниках Центральной городской больницы Арзамаса часть потока пациентов перераспределили на сестринские посты. Об этом сообщил главный редактор ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Речь идет о реальном делегировании отдельных функций среднему медицинскому персоналу. Если требуется оформить направление на плановую операцию или выписать льготный рецепт, терапевт проводит осмотр и делает назначение, а дальнейшие организационные вопросы берет на себя медсестра или фельдшер.

Особенно заметны изменения для пациентов с сахарным диабетом. Им необходимо проходить четыре диспансерных осмотра в год.

Если схема лечения остается прежней, пациенту не нужно каждый раз записываться к врачу — достаточно получить новый рецепт на сестринском посту или воспользоваться вариантом с QR-кодом.

Кроме того, при направлении к узкому специалисту сотрудники сестринского поста разъясняют, какие анализы и обследования следует пройти заранее. Это позволяет сделать консультацию у врача более результативной и сэкономить время.

Ранее сообщалось, что единую систему оплаты труда для медработников введут в Нижегородской области в 2027 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Поликлиника
Поделиться:
Новости по теме
27 февраля 2026 13:38
Онлайн-консультации запустили в Нижегородском онкоцентре
26 февраля 2026 10:15
Эксклюзив
Инфекционист Краснов о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
25 февраля 2026 07:50
Нижегородцев предупредили о рисках для здоровья во время Великого поста
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных