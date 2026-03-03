Призеры конкурса "СВОя Первичка" из Автозаводского района закупили материалы и усилили помощь фронту Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода волонтёры первичного отделения партии «Единая Россия» «ул. Алатырская» уже второй год помогают бойцам в зоне СВО. Под руководством Ольги Артемьевой активисты плетут маскировочные сети, вяжут носки, шьют нижнее бельё и изготавливают окопные свечи. Благодаря участию в партийном конкурсе «СВОя Первичка» волонтёры получили финансовую поддержку и закупили дополнительные материалы для производства.

История волонтерского объединения началась с обучения в группе «Масксети НН. СВОих не бросаем». Ольга Артемьева прошла мастер-класс, поняла, что справится, и бросила клич в соцсетях — так сформировался костяк из 11 человек.

«К нам приходят совершенно разные люди. Одна женщина пришла плести сети, а оказалось — она швея. Говорит: “Если найдёте материал, я сошью нижнее бельё”. И пошло-поехало. Потом вторая говорит: “Я варежки вяжу”, третья — “Я носки”. Так и сложился наш коллектив, где каждый делает то, что умеет лучше всего. Есть у нас и надомницы — например, одна женщина сейчас на больничном, но она ходит по секонд-хендам, покупает вязаные вещи, распускает их и вяжет из этих ниток носки для бойцов. Другие просто помогают разрезать ленточки или собирают мешки для отправки. Кто-то приходит только на склад — помогать с погрузкой. Каждый находит своё место. Материалы добываем как можем: и сами закупаем, и «Масксети НН» помогают, и спасибо конкурсу «СВОя первичка» — благодаря гранту нам привезли и парафин, и баночки для свечей, и шнуры для сетей, и ткань на нижнее бельё. Всё это мы отправили в дело и изделия уже уехали ребятам», — рассказала активистка первичного отделения партии «ул. Алатырская», руководитель волонтёрского клуба Ольга Артемьева.

Особое место в работе волонтеров занимают маскировочные сети. Плетут в технике «G». Цвета подбирают под сезон: недавно, например, был заказ на сети цвета «грязный снег». За неделю волонтёры сплели четыре сети размером 3×6 метров — это рекорд для коллектива.

«Мы должны помогать в тылу, чтобы бойцы чувствовали нашу поддержку. Плетём сейчас в основном трёхметровки, а сети два на три для нас уже как носовые платки — легко. Главное — понять рисунок, а дальше идёт само. У нас дружный коллектив, все друг друга заменяют, вместе ищем решения. Невозможное становится возможным, когда мы вместе», — поделилась волонтёр Алла Воробьёва.

Другое направление — пошив белья. Наталья Волкова пришла в клуб по совету соседки, хотя раньше профессионально не шила. Теперь она одна из тех, кто обеспечивает бойцов необходимым.

«Я здесь по личному желанию, от сердца. У меня племянник и зять погибли… Своих не бросаем. Мы же русские — всегда объединяемся, когда трудно. Пусть моя помощь небольшая, но она от души», — сказала Наталья Волкова.

За два года волонтёры сплели более 5000 квадратных метров маскировочных сетей, сшили около 300 комплектов нижнего белья, изготовили сотни окопных свечей. Грузы отправляют еженедельно по субботам.

Партия призывает все первичные отделения присоединиться к проекту «СВОя Первичка». Важна любая деятельность: от изготовления маскировочных сетей и пошива белья до сбора помощи. Получить финансовую поддержку может каждый. Для этого необходимо рассказать об инициативе и её реализации в мобильном приложении «ВВЕРХ.ПРО». Лучшие получат грант в размере 50 тысяч рублей на развитие своего направления. Узнать подробности и принять участие можно в приложении.

Напомним, поддержка участников СВО — одно из ключевых направлений народной программы «Единой России». Партия оказывает содействие волонтёрским группам, помогая с помещением, материалами и доставкой гуманитарных грузов. Конкурс «СВОя Первичка» направлен на выявление и поддержку лучших практик работы первичных отделений, в том числе в сфере помощи фронту.