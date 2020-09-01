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Общество

Пять центров занятости Нижегородской области планируют провести онлайн-ярмарки вакансий 10-25 сентября

06 сентября 2020 10:56  [81] Общество

С 10 по 25 сентября 2020 года в центрах занятости населения Варнавинского, Володарского, Шатковского районов, Выксы, Первомайска Нижегородской области пройдут online-ярмарки вакансий.

Как сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области, граждане смогут, не выходя из дома, через интернет пообщаться с представителями кадровых служб крупных работодателей города. Соискатели смогут узнать о вакансиях в компаниях и организациях, о льготах, характере и условиях работы, задать вопросы в чате специалистам, занимающимся поиском и подбором персонала, оформить и отправить резюме.

Для участия в online-ярмарке вакансий следует зайти на интернет-ресурс Zoom с компьютера, ноутбука или сотового телефона, зарегистрироваться, выбрать предприятие, где есть вакансии, и пройти собеседование с работодателем.

С подробной информацией о проведении ярмарок вакансий можно ознакомиться по ссылке: http://trud-nnov.ru/ru/10/?nid=343&a=entry.show

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