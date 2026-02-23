Cильная магнитная буря достигнет Нижнего Новгорода 25 февраля Общество

Фото: сгенерировано нейросетью

В Нижнем Новгороде 25 февраля ожидается сильная магнитная буря. Такие данные опубликовал портал my-сalend.ru.

Интенсивность колебаний будет достигать 4 баллов в течение дня, постепенно снижаясь к вечеру до 3 баллов.

В этот день нижегородцы могут испытывать легкое недомогание, проявляться головные боли и усталость. Возможно снижение концентрации внимания и работоспособности.

Для минимизации негативных последствий такого явления специалисты рекомендуют избегать стрессов, побольше отдыхать и совершать прогулки на свежем воздухе.

Ранее продолжительная магнитная буря в Нижнем Новгороде фиксировалась в День всех влюбленных 14 февраля. Также были названы ключевые астрологические события 2026 года.