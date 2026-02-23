Нижегородские парламентарии отправили гуманитарный груз в зону СВО

Фото:
Накануне Дня защитника Отечества Законодательное собрание Нижегородской области организовало отправку очередной партии гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Гумгруз включает в себя непромокаемые куртки и специальные разгрузочные пояса, изготовленные на предприятиях Нижегородской области. Отправка была сделана по заявкам самих военнослужащих, находящихся в подшефных частях.
Как пояснил депутат и руководитель аппарата Заксобрания Максим Ребров, бойцы сами попросили обеспечить их непромокаемой одеждой и разгрузочными поясами, облегчающими ношение амуниции в сырую погоду.
"Мы всегда прислушиваемся к просьбам наших военнослужащих и передаем именно то, что им необходимо", — подчеркнул Ребров.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин вместе с волонтерами организовал отправку более 100 тонн гуманитарной помощи в зону СВО к Дню защитника Отечества.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+