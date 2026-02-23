Нижегородские парламентарии отправили гуманитарный груз в зону СВО Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Накануне Дня защитника Отечества Законодательное собрание Нижегородской области организовало отправку очередной партии гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Гумгруз включает в себя непромокаемые куртки и специальные разгрузочные пояса, изготовленные на предприятиях Нижегородской области. Отправка была сделана по заявкам самих военнослужащих, находящихся в подшефных частях.

Как пояснил депутат и руководитель аппарата Заксобрания Максим Ребров, бойцы сами попросили обеспечить их непромокаемой одеждой и разгрузочными поясами, облегчающими ношение амуниции в сырую погоду.

"Мы всегда прислушиваемся к просьбам наших военнослужащих и передаем именно то, что им необходимо", — подчеркнул Ребров.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин вместе с волонтерами организовал отправку более 100 тонн гуманитарной помощи в зону СВО к Дню защитника Отечества.