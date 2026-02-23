Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Общество

Нижегородские парламентарии отправили гуманитарный груз в зону СВО

23 февраля 2026 13:20 Общество
Нижегородские парламентарии отправили гуманитарный груз в зону СВО

Фото: пресс-служба ЗС НО

Накануне Дня защитника Отечества Законодательное собрание Нижегородской области организовало отправку очередной партии гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Гумгруз включает в себя непромокаемые куртки и специальные разгрузочные пояса, изготовленные на предприятиях Нижегородской области. Отправка была сделана по заявкам самих военнослужащих, находящихся в подшефных частях.

Как пояснил депутат и руководитель аппарата Заксобрания Максим Ребров, бойцы сами попросили обеспечить их непромокаемой одеждой и разгрузочными поясами, облегчающими ношение амуниции в сырую погоду.

"Мы всегда прислушиваемся к просьбам наших военнослужащих и передаем именно то, что им необходимо", — подчеркнул Ребров.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин вместе с волонтерами организовал отправку более 100 тонн гуманитарной помощи в зону СВО к Дню защитника Отечества.

Теги:
гуманитарная помощь Законодательное собрание СВО
19 февраля 2026 14:26
От тепловых пушек до сладостей: автозаводцы собрали посылки для бойцов к 23 февраля
16 февраля 2026 16:09
Соцучастковые открыли пункты сбора гуманитарки для бойцов СВО к 23 Февраля
21 января 2026 18:50
Очередную партию гуманитарного груза отправили активисты "Единой России" в зону СВО
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных