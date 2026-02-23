855 пассажиров из аэропорта Нижнего Новгорода отправили в Москву на автобусах

Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Общество

23 февраля 2026 12:46
Фото: Александр Воложанин

855 пассажиров, застрявших в аэропорту Нижнего Новгорода из‑за ранее введенных ограничений, отправили в Москву автобусами. Об этом сообщили представители нижегородского аэропорта в своих социальных сетях.

По данным пресс-службы нижегородской воздушной гавани, более 100 человек уехали в столицу самостоятельно наземным транспортом. Остальные пассажиры ожидали свои вылеты в терминале, с ними работали представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта, предоставлялся мягкий инвентарь и горячее питание.

Одновременно аэропорт продолжал обслуживать рейсы, выполняемые по регулярному расписанию.

"После снятия ограничений в аэропортах Москвы, все рейсы, прибывшие в Нижний Новгород, отправились в аэропорты назначения", - отметили представители нижегородского аэропорта.

Ранее сообщалось, что рейс на Москву отменили из нижегородского аэропорта "Чкалов" утром 23 февраля. Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропорту Нижнего Новгорода.

Теги:
Авиасообщение Аэропорт
