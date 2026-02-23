Ремонт на нижегородском трамвайном маршруте №18 продлили до 24 февраля Общество

В Нижнем Новгороде продлили ограничения на движение трамваев маршрута №18. Об этом сообщает компания "Экологические проекты".

Причина продления связана с необходимостью завершения работ по переврезке рельсового полотна на разворотном кольце в Лапшихе. Завершение ремонта планировалось на 23 февраля, но из-за погодных условий сроки были перенесены.

"Возобновление движения трамваев по маршруту №18 запланировано на 24 февраля, в течение дня движение будет восстановлено", — уточнили в компании.

