Ремонт на нижегородском трамвайном маршруте №18 продлили до 24 февраля

В Нижнем Новгороде продлили ограничения на движение трамваев маршрута №18. Об этом сообщает компания "Экологические проекты".
Причина продления связана с необходимостью завершения работ по переврезке рельсового полотна на разворотном кольце в Лапшихе. Завершение ремонта планировалось на 23 февраля, но из-за погодных условий сроки были перенесены.
"Возобновление движения трамваев по маршруту №18 запланировано на 24 февраля, в течение дня движение будет восстановлено", — уточнили в компании.
Ранее сообщалось, что снег придавил трамвайную остановку в Нижнем Новгороде. А до этого ретротрамвай №5 в Нижнем Новгороде прекратил движение из-за поломки.
