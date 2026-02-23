Какие прививки рекомендуют сделать нижегородцам в феврале и марте Общество

Фото: Александр Воложанин

Жителям Нижегородской области напомнили о необходимости своевременной вакцинации в феврале и марте. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале "Бокал прессека".

Прежде всего, специалисты рекомендуют задуматься о прививке от клещевого энцефалита. Сделать её желательно заранее, до апреля, особенно тем, кто проводит время на даче, любит путешествовать и детям от 3 лет.

Кроме того, полезно обновить вакцины от дифтерии и столбняка. Для взрослых предусмотрена ревакцинация каждые 10 лет.

Нижегородцы старше 65 лет и пациенты с хроническими заболеваниями дыхательных путей, сердца или диабетом должны рассмотреть возможность прививки от пневмококковой инфекции, чтобы минимизировать риск осложнений весной.

Детям в ближайшее время стоит пройти плановую вакцинацию от кори, краснухи, коклюша и полиомиелита.

Нижегородкам, планирующим беременность, рекомендуется вакцинация от ветрянки.

Наконец, тем жителям региона, кто собирается посетить экзотические страны Африки или Латинской Америки весной, стоит позаботиться о прививке от желтой лихорадки.

Ранее нижегородцам рассказали о том, какие прививки нужно сделать обязательно накануне поездки в жаркие страны.