Нижегородцам разъяснили, почему нельзя лизать лед на водоемах Общество

Жителям Нижегородской области напомнили о вреде лизания льда на водоемах. Главный редактор ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов подробно рассказал о возможных рисках в своих соцсетях.

Недавно популярный певец SHAMAN (18+) выложил ролик, где облизывал лед Байкала, что вызвало волну подражаний. Никонов подчеркнул, что подобное поведение может представлять опасность для здоровья.

Лед водоёмов не стерилен и способен содержать бактерии, вирусы и паразитов, вызывающие расстройства пищеварения и другие заболевания. В замерзшем льде могут присутствовать кишечная палочка, ротавирусы, цианобактерии и паразиты, переносимые дикими животными.

"Заморозка не очищает лед от микроорганизмов", — подчеркнул Никонов. Некоторые патогены способны пережить зиму и при весеннем таянии вызывать инфекции.

Кроме того, весной концентрация бактерий и вирусов в ледяных слоях может быть выше, чем в открытой воде, что увеличивает риск заражения.

