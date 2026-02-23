Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Общество

Нижегородцам разъяснили, почему нельзя лизать лед на водоемах

23 февраля 2026 14:34 Общество
Нижегородцам разъяснили, почему нельзя лизать лед на водоемах

Жителям Нижегородской области напомнили о вреде лизания льда на водоемах. Главный редактор ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов подробно рассказал о возможных рисках в своих соцсетях.

Недавно популярный певец SHAMAN (18+) выложил ролик, где облизывал лед Байкала, что вызвало волну подражаний. Никонов подчеркнул, что подобное поведение может представлять опасность для здоровья.

Лед водоёмов не стерилен и способен содержать бактерии, вирусы и паразитов, вызывающие расстройства пищеварения и другие заболевания. В замерзшем льде могут присутствовать кишечная палочка, ротавирусы, цианобактерии и паразиты, переносимые дикими животными.

"Заморозка не очищает лед от микроорганизмов", — подчеркнул Никонов. Некоторые патогены способны пережить зиму и при весеннем таянии вызывать инфекции.

Кроме того, весной концентрация бактерий и вирусов в ледяных слоях может быть выше, чем в открытой воде, что увеличивает риск заражения.

Ранее стало известно, грозит ли нижегородцам оспа обезьян.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Здравоохранение Инфекция
