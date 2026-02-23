Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 февраля 2026 10:06
Морозная погода сохранится в Нижнем Новгороде до конца недели
23 февраля 2026 09:30
Каток в нижегородской "Швейцарии" будет открыт до 9 марта
23 февраля 2026 09:00
Рейс на Москву отменили утром из нижегородского аэропорта
23 февраля 2026 08:23
Евгений Чинцов поздравил жителей Нижнего Новгорода с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026 08:00
Эксклюзив
"Чем больше отдаешь, тем больше получаешь": Роман Пермяков о волонтерстве и СВО
23 февраля 2026 07:03
Глеб Никитин: "Мы делаем все, чтобы приблизить Победу"
22 февраля 2026 22:10
Эксперты объяснили, почему зоокафе — опасное и жестокое развлечение
22 февраля 2026 21:15
Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров в аэропорту Нижнего Новгорода
22 февраля 2026 21:01
Число принятых нижегородским аэропортом рейсов в Москву выросло до 24
22 февраля 2026 20:03
Чем опасны домашние роды: мнение эксперта
Общество

Морозная погода сохранится в Нижнем Новгороде до конца недели

23 февраля 2026 10:06 Общество
Морозная погода сохранится в Нижнем Новгороде до конца недели

В Нижнем Новгороде до конца недели сохранится прохладная погода с легким морозом и периодическими снегопадами, сообщает сервис "Яндекс Погода".

Во вторник, 24 февраля, ожидается облачность и слабые снегопады. Днем температура составит около -5, ночью похолодает до -7.

В среду, 25 февраля, существенных изменений не предвидится: возможны снежные осадки, днем до -4, ночью до -5.

В четверг, 26 февраля, синоптики обещают снегопад. Днем будет около -4, а к вечеру температура опустится до -10.

В пятницу, 27 февраля, облака рассеются, солнце вернется, но температура останется низкой: днем -6, ночью -8.

В субботу, 28 февраля, будет солнечно. Днем ожидается около -4, к ночи температура снизится до -9. В воскресенье, 1 марта, возможны небольшие снегопады, а температура будет колебаться от -4 днем до -8 ночью.

Ранее сообщалось, что умеренный мороз и снегопады ожидают жителей Нижнего Новгорода на длинные февральские выходные.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
зима Погода Снег
Поделиться:
Новости по теме
17 февраля 2026 18:50
Высокий риск половодья прогнозируют в Нижегородской области
06 февраля 2026 07:07
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных