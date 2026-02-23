Морозная погода сохранится в Нижнем Новгороде до конца недели Общество

В Нижнем Новгороде до конца недели сохранится прохладная погода с легким морозом и периодическими снегопадами, сообщает сервис "Яндекс Погода".

Во вторник, 24 февраля, ожидается облачность и слабые снегопады. Днем температура составит около -5, ночью похолодает до -7.

В среду, 25 февраля, существенных изменений не предвидится: возможны снежные осадки, днем до -4, ночью до -5.

В четверг, 26 февраля, синоптики обещают снегопад. Днем будет около -4, а к вечеру температура опустится до -10.

В пятницу, 27 февраля, облака рассеются, солнце вернется, но температура останется низкой: днем -6, ночью -8.

В субботу, 28 февраля, будет солнечно. Днем ожидается около -4, к ночи температура снизится до -9. В воскресенье, 1 марта, возможны небольшие снегопады, а температура будет колебаться от -4 днем до -8 ночью.

Ранее сообщалось, что умеренный мороз и снегопады ожидают жителей Нижнего Новгорода на длинные февральские выходные.