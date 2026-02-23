Каток в нижегородской "Швейцарии" будет открыт до 9 марта

Фото:
В администрации парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде рассказали о сроках работы ледовой площадки.
Как написали представители парка в своих социальных сетях, каток продолжит работу до 9 марта включительно.
Ледовая площадка в "Швейцарии" будет доступна для посещения и в выходной день, 23 февраля.
Ранее сообщалось, что катки в парках Нижнего Новгорода возобновили свою работу после вынужденного перерыва, вызванного теплой погодой.
Напомним, что всего этой зимой в областном центре подготовили 100 катков а сезон катания стартовал с 1 декабря 2025 года.
