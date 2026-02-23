Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Общество

Каток в нижегородской "Швейцарии" будет открыт до 9 марта

23 февраля 2026 09:30 Общество
Каток в нижегородской Швейцарии будет открыт до 9 марта

Фото: Александр Воложанин

В администрации парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде рассказали о сроках работы ледовой площадки.

Как написали представители парка в своих социальных сетях, каток продолжит работу до 9 марта включительно. 

Ледовая площадка в "Швейцарии" будет доступна для посещения и в выходной день, 23 февраля.

Ранее сообщалось, что катки в парках Нижнего Новгорода возобновили свою работу после вынужденного перерыва, вызванного теплой погодой.

Напомним, что всего этой зимой в областном центре подготовили 100 катков а сезон катания стартовал с 1 декабря 2025 года.

