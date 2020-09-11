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Общество

НИА "Нижний Новгород" возобновляет публикации анонсов событий для СМИ

15 сентября 2020 10:33  [2] Общество

НИА "Нижний Новгород" возобновляет публикации анонсов событий для СМИ.

Рубрика была закрыта, поскольку стала не актуальной из-за отмены массовых мероприятий, в том числе пресс-конференций. Причиной этому послужило распространение коронавирусной инфекции и ввод на территории региона режима повышенной готовности.

В настоящее время в Нижегородской области действует уже второй этап снятия ограничений, который позволяет проводить массовые мероприятия, однако не отменяет масочный режим и социальную дистанцию.

Кроме того, сейчас ньюсмейкеры достаточно часто проводят пресс-конференции в режиме онлайн.

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