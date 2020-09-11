"ЭнергосбыТ Плюс" призывает клиентов перейти на электронные квитанции и сохранить природу Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" совместно с ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" запускают в Дзержинске и Кстове акцию "Экодесант". В рамках ее проведения жителям обоих городов предлагают позаботиться о природе: отказаться от бумажных квитанций и перейти на онлайн-сервисы, пояснили в пресс-службе компании.

Подписаться на электронный платежный документ ЕРКЦ за отопление и горячу воду можно на сайте www.erkc-dzr.ru, зарегистрировавшись в Личном кабинете. Если клиент уже зарегистрирован на сайте, то ему достаточно в профиле отметить способ получения квитанции на электронную почту. Платежный документ каждый месяц будет направляться на email клиента, что не только экологично, но и удобно.

Кроме того, любой клиент может перейти на дистанционные сервисы компании. С их помощью можно передавать показания приборов учета, оплачивать счета и консультироваться со специалистами.

"ЭнергосбыТ Плюс" заботится об экологии, призывает жителей городов поддержать эту инициативе и напоминает, что 93% бумаги производится из деревьев.

Для рассылки квитанций каждый месяц требуется 90 тонн бумаги, а это – 5 тысяч деревьев, каждое из которых росло 35 лет. Бумага составляет треть всех бытовых отходов. Каждое дерево производит около 92 литров чистого кислорода в день.